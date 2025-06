Greeicy Rendón habló de su colaboración con Karol G y los “truquitos” que le compartió

Greeicy Rendón cantó en el nuevo álbum de Karol G y reveló detalles - crédito @greeicy @phraa/IG

La industria musical colombiana celebra una de sus uniones más esperadas, la de la antioqueña Karol G y la caleña Greeicy Rendón, las cuales juntaron sus voces en la canción Amiga mía, uno de los temas que forman parte del nuevo álbum de la paisa, titulado Tropicoqueta.

El disco salió al público el 20 de junio en todas las plataformas digitales y se ha convertido en uno de los lanzamientos más exitosos del año.

La emoción por la canción en la que colaboran las colombianas fue inmediata, pues Karol G previamente publicó a través de sus redes sociales una imagen del listado de canciones que componen su nuevo trabajo discográfico y fue ahí en donde se vio que entre los títulos se encontraba Amiga mía, el tema que cuenta con la participación de Greeicy.

La intérprete de Los besos no tardó en reaccionar y compartió su alegría con sus seguidores, dejando ver la alegría que tenía por haber trabajado con “La Bichota” y esperando a que el público escuchara su canción.

Karol G y Greeicy grabaron canción que 'la Bichota' incluyó en su nuevo disco 'Tropicoqueta' - crédito @karolg y @greeicy/Instagram

“O sea, no, yo estoy que no me lo creo, estoy feliz, agradecida, me tienen que entender”, expresó Greeicy en un video lleno de gritos de emoción.

La noticia no solo fue una sorpresa para el público, también para la misma Greeicy, que confesó que aún le cuesta asimilar que forma parte del nuevo álbum de una de las artistas más influyentes de la música latina en la actualidad.

Su participación ha sido interpretada por muchos como un reconocimiento a su crecimiento artístico y a la fuerte conexión que existe entre ambas cantantes, que comparten una sólida carrera y un mensaje de empoderamiento femenino.

Sin embargo, ahora que salió para el público el álbum y se pudo escuchar el tema fueron más las personas que salieron a reaccionar y expresar que les había gustado el dúo, mientras en las diferentes entrevistas que ha dado Greeicy le han preguntado cómo fue trabajar con Karol G.

“Yo sé que yo soy como extrovertida y hablo un montón, pero tengo como un toque de timidez en muchas cosas y el estudio es un lugar que me pone súper, que me vuelvo como idiota, como boba. Y llegué al estudio. Estaba Karol ahí y yo siempre digo que la gente tan boba que lo idolatra a uno, si todos somos iguales, todos nos echamos pedos, somos de carne y hueso, como todos. Pero luego veo a alguien como Karol G y me pongo como que tengo pena. Pero Karo fue bellísima, fue súper generosa, hizo de coach literal, es como que estuvo ahí grabando conmigo, súper pendiente", empezó contando Greeicy en una entrevista.

Greeicy Rendon reveló cómo fue trabajar con Karol G y cómo la ayudo en la grabación de la canción - crédito @basicostream/TikTok

La artista también habló de cuáles fueron los trucos y las técnicas que le enseñó Karol G cuando estaban grabando la canción para que se luciera la caleña en el tema y brillara. Además, indicó que el éxito de “La Bichota” también se debe a la exigencia y disciplina con la que trabaja, la misma con la que acompañó a Greeicy y le pidió que interpretara.

“Me decía: ‘No, aquí abrí la boca porque mira lo que estás diciendo, entonces tiene que tener esa contundencia’. ¿Es como que yo siento que uno siempre con los álbumes es como, como que es algo muy de uno, no? Y obviamente entre uno más tiene experiencia y como Caro, que creo que está en el mejor momento de su carrera y de su vida artística, pues es mucho más estricta con cada detalle, mucho más cuidadosa, y yo me sentí demasiado acompañada por ella en la canción. O sea, me encantó, me encantó“, confesó la cantante.