Tensión en ‘MasterChef Celebrity’ por enfrentamiento entre René Higuita y Patricia Grisales en reto de parejas: “A la próxima, solito lo hacés”

El segundo capítulo de Masterchef Celebrity dejó uno de los momentos más tensos en sus inicios por un cruce entre René Higuita y Patricia Grisales.

En el primer reto de parejas, los concursantes debían trabajar en equipo, pero las diferencias de criterio complicaron la preparación del platillo.

Inicialmente, “Patty” Grisales había formado dupla con David Sanín. Sin embargo, decidió cambiar de pareja con el objetivo de equilibrar los equipos, uniendo fuerzas con René Higuita.

Juntos recibieron como ingrediente principal la chocozuela y acordaron preparar una cazuela de frijoles. La discusión surgió cuando Higuita propuso incluir espagueti en la receta, una idea que “Patty” rechazó de inmediato.

Ante la falta de consenso, “Patty” consultó al chef Jorge Rausch para buscar apoyo, pero el chef se abstuvo de intervenir en la decisión, motivando a la pareja a continuar con el plan acordado. Higuita tomó esto como respaldo y optó por seguir adelante con su propuesta, situación que incrementó la incomodidad de Grisales.

Durante la visita de Claudia Bahamón a la estación, “Patty” insistió en su desacuerdo y solicitó ayuda para convencer a Higuita de desistir del espagueti, logrando finalmente que ambos concordaran en omitirlo. “Los fríjoles son muy paisas. Los frijoles con pezuña y jamás yo he visto frijoles con espagueti”, argumentó Patricia al justificar su posición.

Al terminar la preparación, los dos concursantes fueron vistos discutiendo la decisión que habían tomado, e Higuita aseguró que no estaba de acuerdo con haber omitido el espagueti.

“Patricia, vea, yo le doy mi cuestión (sic) por la que yo me estaba cerrando tanto a tener los espaguetis en el plato… Jorge no lo vio mal", a lo que “Patty” le respondió: “Yo no he visto frijoles con espagueti, pero ya lo sabes, a la próxima que te toque, solito lo haces”, comentarios que generaron tensión.

Al momento de la presentación, la pareja llevó al atril su plato final, denominado “Cazuela montañera de frijoles con chocozuela”, y el jurado destacó su sazón. Durante la degustación, Claudia Bahamón bromeó con el chef Rausch sobre la posibilidad de haber incluido espagueti, pero la reacción fue de desaprobación, sugiriendo que la decisión definitiva evitó consecuencias negativas en la evaluación final. Como resultado, el equipo logró evitar el delantal negro, mientras las fallas en el punto de cocción afectaron a otras duplas de participantes.

El momento más allá de generar reacciones negativas en redes sociales fue tomado como un nuevo momento cómico de René en la cocina de MasterChef. “Qué risa René Higuita diciendo que frijoles verdes con chocozuelas, carne desmechada y espaguetis; amooo”, “René Higuita el loco en MasterChef jajajaja ame”, “Increíble que Rene sigue con la vaina de poner frijoles con pasta”, “René como que frijoles con espagueti”, “Frijoles con espagueti como que no pega. Sigue vivo en este reto el loco René”, “El loco Rene más italiano que la torre pisa. Defendiendo su spaghetti”, “Rene y sus frijoles con spaghettis, no sé cómo le parece buena combinación eso”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

‘MasterChef Celebrity’ sorprende con delantales negros por proteínas crudas

Los jueces decidieron entregar el primer delantal negro a Nicolás Montero, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos y Julián Zuluaga, luego de que las proteínas en los platos de sus respectivas parejas quedaran crudas. La decisión los dejó en una posición comprometida frente a la siguiente etapa de la competencia.

La dinámica consistió en un desafío de la caja misteriosa, donde cada dupla debía preparar un plato utilizando diferentes partes de la vaca, como hígado, corazón, riñones y chunchullo. Al levantar la caja, Nicolás Montero y Michelle Rouillard encontraron hígado en su estación, mientras que Luis Fernando Hoyos y Julián Zuluaga recibieron riñón como ingrediente principal.

El jurado, compuesto por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, evaluó las preparaciones y coincidió en que ninguna de las dos parejas logró el punto de cocción adecuado. Los comentarios de los jueces no fueron favorables, ya que consideraron que las proteínas no estaban listas para el consumo. “Una preparación cruda es imperdonable aun cuando se están empezando el juego”, fue una de las frases que resonó durante la deliberación.