El empresario y candidato presidencial Santiago Botero afirma que “la única solución para los bandidos es que le tengan miedo a delinquir”

El empresario antioqueño inscribió su candidatura apoyado en una propuesta independiente, inspirada en valores y cambios radicales en seguridad, justicia, salud y educación - crédito Asobancaria Colombia/YouTube

El empresario antioqueño Santiago Botero, de 51 años, ha irrumpido en la política colombiana con una propuesta que se aparta de los esquemas tradicionales.

Botero, quien se describe como un “libertario social”, inscribió su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional y busca recolectar firmas para oficializar su participación en las elecciones de 2026.

Según afirmó en entrevista con Uniminuto Radio, su motivación no proviene de intereses partidistas ni económicos, sino de un llamado espiritual: “Dios me mandó a esto y me demostró que debemos tener fe”.

Uno de los pilares de su campaña es la lucha contra la inseguridad y la violencia, problemas que, según Botero, han alcanzado niveles críticos en Colombia.

Frente a este panorama, propone medidas drásticas como la pena de muerte y el uso de armas por parte de policías y ciudadanos para enfrentar a los delincuentes.

“La única solución para los bandidos es que le tengan miedo a delinquir”, aseguró, defendiendo su propuesta de declarar una conmoción interior desde el primer día de su eventual gobierno.

Nacido en Antioquia, Botero asegura que su trayectoria como empresario lo respalda, destacando que ha traído más de quinientos millones de dólares al país y que ha creado lo que describe como “el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica”, según Great Place to Work.

En su discurso, enfatiza su independencia política y económica, afirmando que no tiene jefes ni alianzas con partidos tradicionales.

Su objetivo principal, según explicó, es sacar a 27 millones de colombianos de la pobreza y garantizar seguridad y justicia para cincuenta millones de ciudadanos.

Botero rechaza las etiquetas políticas convencionales de derecha, izquierda o centro, y compara la polarización política en Colombia con la rivalidad entre equipos de fútbol.

En su lugar, propone unificar al país bajo lo que denomina la “selección Colombia”, dejando de lado los colores partidistas para trabajar en conjunto por el bienestar nacional.

“Santiago Botero hoy en día representa la selección Colombia, donde todos dejan sus camisetas, sus colores, sus partidos, y se unen para sacar un país adelante”, afirmó.

El precandidato también aboga por el porte legal de armas para los ciudadanos, argumentando que esto permitiría equilibrar las cargas frente a los delincuentes y garantizar la defensa personal.

Comparó esta medida con la situación en Estados Unidos, donde el acceso a armas está permitido, y sugirió que en países como Venezuela, un porte legal de armas habría evitado la consolidación de regímenes represivos.

“Hoy en día los malos son los que tienen las armas, los buenos no las tienen porque no se las permite el Estado”, afirmó.