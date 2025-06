Melissa Gate estalló en llanto al contar cómo lidió con su autismo y los ataques de ansiedad en ‘La casa de los famosos’

Melissa Gate reveló intimidades de su participación en 'La casa de los famosos Colombia 2025' que el público no vio - crédito Cortesía Canal RCN

Melissa Gate abrió su corazón y sacó a la luz el drama que vivió en silencio en La casa de los famosos Colombia 2025, en donde Andrés Altafulla le arrebató el reinado que el público le había otorgado.

Luego de haberse mostrado como una de las más fuertes competidoras dentro del reality, la creadora de contenido que la audiencia proclamó “reina” en redes sociales develó su lado más sensible y relató cómo lidió con la condición de autismo que padece y los ataques de ansiedad que sufrió a lo largo del juego.

“Tuve ataques de ansiedad que me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera, porque igual, el show debe continuar, había momentos en los que no podía respirar bien”, confesó la influencer.

La finalista del ‘reality’ explicó que las deducciones y costos durante su participación dejaron su cuenta bancaria en ceros, a pesar del pago semanal recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

Si bien el actor Fernando Solórzano ya había revelado que Melissa Gate pasaba horas enteras llorando en su cama y se conoce que los participantes cuentan con asistencia sicológica las 24 horas durante los siente días de la semana, la producción de La casa de los famosos Colombia 2025 se encargó de que los espectadores no percibieran las crisis que la influencer paisa presentó en la competencia por cuenta de su autismo.

“Lo que yo hacía era como que volvía a mi centro y empezaba a pensar en que debía respirar, esa es la clave para todo y centrarte en por qué estás aquí, qué estás haciendo y cuando ya estás un poco más tranquila, ya”, añadió en entrevista con El Show de Tenay.

El final de La casa de los famosos Colombia consolidó a Altafulla como vencedor, al reunir el 51% de la preferencia del público. Melisa Gate, creadora de contenido originaria de Antioquia, alcanzó el segundo puesto en la competencia con poco más del 44% de los votos, lo que ratificó el respaldo de sus seguidores a lo largo del programa y después de su salida.

Según declaraciones de la propia influenciadora, actualmente transita una etapa de adaptación a su vida fuera del programa y recibe acompañamiento psicológico, no solo como parte de su recuperación de salud, sino para afrontar el contraste entre la exposición mediática del reality y el regreso a su cotidianidad.

Melissa Gate, Andrés Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro son los finalistas de 'La casa de los famosos Colombia' en su segunda temporada - crédito cortesía del Canal RCN

En estos momentos, Melisa Gate impulsa varios proyectos con la expectativa de recibir el mismo apoyo por parte de quienes la han seguido. Su meta actual se centra en conectar con su comunidad mientras reconstruye sus rutinas luego de la experiencia televisiva.

El ‘Flaco’ Solórzano reveló la razón de su silencio ante el llanto de Melissa Gate

Durante una conversación con Infobae Colombia, Fernando Solórzano, conocido en el mundo del entretenimiento como el “Flaco”, ofreció detalles sobre su paso por el reality La casa de los famosos Colombia, en el que permaneció durante 113 días. En la entrevista, el actor cartagenero de 61 años habló sin filtros sobre su convivencia con los demás participantes, su particular vínculo con Melissa Gate y la polémica que surgió tanto dentro como fuera de la casa.

El actor habló sobre su amistad con Melissa Gate y todo lo que surgió en 'La casa de los famosos' - crédito Cortesía Canal RCN

Solórzano, reconocido por su trayectoria en producciones como Las muñecas de la mafia y El cartel de los sapos, calificó su experiencia dentro del programa como intensa y reveladora. El actor explicó que el encierro prolongado, la falta de privacidad y el roce constante con otras personalidades derivaron en tensiones inevitables; sin embargo, fue su interacción con Melissa la que más capturó la atención de los televidentes y, según reconoció, también de él mismo.

Uno de los momentos más comentados de su entrevista con Infobae Colombia giró en torno al tipo de relación que sostuvo con Melissa, participante con la que compartió múltiples escenas de confrontación e ironía.

Al respecto, el “Flaco” describió este vínculo como una estrategia compartida, aunque poco comprendida por la audiencia durante los primeros días: “El juego que teníamos entre Melissa y yo de ofendernos de una manera cruda, fuerte. Ese es el juego. Y así había que jugar desde el principio. ¿Cómo se juega así? Con la inteligencia No desde la pasión”.