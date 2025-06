Manuel Medrano celebra 10 años de carrera musical en el Movistar Arena y prepara nuevo álbum de estudio: “Es una magia”

Manuel Medrano celebra 10 años de carrera musical con gira conmemorativa, álbum en vivo y un nuevo trabajo de estudio del que ya reveló su primer sencillo - crédito Paola España Comunicaciones

2025 no es un año más en la carrera de Manuel Medrano. El cantautor cartagenero lo apuntó con anticipación como uno de celebración de 10 años de carrera musical y a conciencia hizo que todo su calendario de actividades se centrara en festejar pasado, presente y futuro.

Para iniciar, anunció su gira conmemorativa Manuel Medrano 10 Años Tour, con la que recorrerá 12 países hispanoamericanos y llegará a más de 40 ciudades, iniciando el 5 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá y finalizando esta primera etapa el 14 de diciembre en el Fillmore Miami Beach de Miami, dejando fechas pendientes por anunciar.

Adicionalmente, se lanzó en plataformas digitales Manuel Medrano En Concierto (En vivo desde el Auditorio Nacional), grabado en el emblemático escenario de la Ciudad de México en 2024, en un show donde hace un recorrido por las canciones más icónicas de toda su carrera, reinterpretadas con arreglos de big band, una orquesta en vivo y artistas invitados.

De cara al futuro, Medrano está preparando el camino para lanzar su cuarto larga duración que se publicará en el segundo semestre del año, y del que ya se estrenó Mariposas en el pecho, el primer adelanto y uno que lo ve incursionando de lleno en la bossa nova. Como añadido, el videoclip se realizó con ayuda de la inteligencia artificial.

Sobre toda esta celebración global de los 10 años de carrera habló Infobae Colombia con el artista, reflexionando sobre el tiempo transcurrido, la exigencia de adaptar su música a un formato de big band, la gira conmemorativa, su gusto por la música romántica y su fascinación con la inteligencia artificial.

Infobae Colombia: ¿Qué significa para Manuel Medrano celebrar 10 años de carrera artística y cómo le ha transformado esta década como persona y músico?

Manuel Medrano: Han sido 10 años completamente maravillosos. Puedo decir que mi vida ha dado un giro de 180 grados desde el primer momento que lancé mi primera canción. Incluso, yo creo, que desde el primer momento que empecé a escribir canciones.

Han sido 10 años fascinantes que me han llevado a cumplir casi todos mis sueños de cuando era niño, por decirlo así, y ahora me han llevado a construir un montón de metas nuevas.

Esta celebración marca un antes y un después en mi carrera. Es un homenaje y una conmemoración a todo esto que ha venido pasando durante estos 10 años, y también le abre la puerta a todo lo que estamos planeando de ahora en adelante, con todo lo que se viene de Manuel Medrano de ahora en adelante.

Desde un punto de vista emocional, ¿Qué fue lo más desafiante de preparar el espectáculo para esta gira de aniversario?

Definitivamente, yo veo esta carrera desde el día uno, incluso desde que empecé a tocar guitarra por primera vez, como una carrera en un constante ascenso. Yo celebro desde los pasos más grandes que hayamos dado, como esos pasos más pequeños que se pueden dar también en una carrera tan extensa como lo es una carrera musical.

Entonces como que el reto se vuelve más grande cada vez. Presentar un performance más impresionante para la gente, ser cada vez más cálidos en el sonido, en el stage, en la tarima, y crecer esa conexión con nuestros fans, tanto con los de siempre como con los nuevos. Es una magia, una sinergia de nunca acabar.

'Manuel Medrano 10 Años Tour' recorrerá 12 países hispanoamericanos y llegará a más de 40 ciudades, iniciando el 5 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Paola España

En esta celebración confluyen varias cosas. Está la gira en sí misma, hay un nuevo álbum en camino, y ya salió un álbum en vivo grabado en el Auditorio Nacional de México en el que decidió sumar una big band para acompañarlo. ¿Por qué se decidió por ese formato?

Principalmente, porque ya veníamos preparando este año de celebración. Esto de los 10 años yo venía planeándolo desde por lo menos dos o tres años atrás, de cómo poder generar un impacto que no fuera solamente hacer una gira, digamos, sino también poderle dar algo realmente especial a nuestro público.

Entonces quisimos reversionar las versiones de nuestro primer álbum en concepto de big band. Todas estas canciones vienen con nuevos arreglos de vientos, de cuerdas, son mucho más activas porque el show en vivo lo presentamos mucho más activo comparado con cómo está en el CD, pero conservando la misma esencia, el mismo espíritu, la misma alma, el mismo orden de las canciones.

Entonces, todo lleva a que esta celebración tenga un valor agregado en cada detalle. Como que digan “Ah, Medrano sacó álbum en vivo, y tiene nuevos arreglos con vientos, es muy musical, lo puedo disfrutar desde mi casa también”. Para los nuevos fans será como “Uy, nunca he visto en vivo a este man”, y que de pronto puedan descubrir que somos una orquesta en vivo y que van a vivir una experiencia única e inolvidable.

Al mismo tiempo, se trata de presentar una gira sumamente poderosa por esos países y esas ciudades que nos han venido apoyando todo este tiempo. Ir directamente al fan era lo que queríamos con el motivo de celebración de esta gira. Y adicional a eso, para mí también la música nueva es como un regalo para nuestro público.

'Manuel Medrano En Concierto (En vivo desde el Auditorio Nacional)' se grabó en 2024 en un formato "big band" con invitados especiales - crédito cortesía Paola España

Hablemos un poco de su nueva canción Mariposas en el pecho, de marcada inspiración en la bossa nova. ¿Cómo es su relación con este género?

Yo creo que es uno de mis géneros musicales favoritos de toda la vida, desde que era muy niño. Siempre he sido muy fan de Chico Buarque, Toquinho, Caetano Veloso, Seu Jorge...

Vengo escuchando esta música desde muy pequeño, la samba, la bossa nova, como muy fanático primero desde la guitarra, luego hasta las letras, los ritmos y lo que representa esta música en la historia de la música latina, también. Siempre había sido un sueño para mí poder hacer algo que involucrara estas músicas, ¿no? La bossa nova, la samba, el jazz, que han sido siempre tan característicos en este género.

Tuve la oportunidad de reunirme en Los Ángeles con Cheche Alara y Claudia Brand, unos expertos en la música, y justo en una de esas juntadas me dijeron “¿qué quieres hacer?“. Les dije ”yo siempre he soñado hacer un bossa nova y creo que estoy con el combo indicado, así que vamos a hacerlo". Y para mi sorpresa, en lo que a mí respecta, pude hacer la canción más maravillosa de bossa nova que yo hubiera podido soñar en mi vida.

La letra refleja un amor idealizado al máximo. ¿Se considera un romántico?

Totalmente. Claro que sí. Yo a veces he tenido momentos en la vida donde he querido pensar que no, pero definitivamente entre más me conozco, más me doy cuenta que sí.

En estos 10 años de carrera, ¿Cómo ha evolucionado el abordaje de las letras románticas en su repertorio?

Yo empecé a escribir letras románticas, porque yo crecí escuchando canciones muy románticas. Crecí escuchando baladas de los 60, de Camilo Sesto, Leo Dan, Leonardo Favio... También crecí escuchando bolero, a Los Panchos, a todos estas agrupaciones que cantaban los boleros más espectaculares, a Celia Cruz. Y si se fija, la mayoría de la música latina son canciones de amor. Por lo menos el 80% de la música latina son canciones que hablan de amor, en cualquier género, porque todo es amor, desamor y es superintenso.

Desde ahí crecí, escribiendo esa música. Y cuando empecé a descubrir el amor por mi propia cuenta, o a escribir mis propias canciones de amor; me di cuenta de que definitivamente es el motor de la vida y es algo a lo que quisiera apostarle siempre, por más que pareciera que el mundo cada vez va por un camino contrario. Yo considero que esa es la clave del éxito: aprender a amar, aprender a amarse a uno mismo y aprender a amar a los demás. Definitivamente, me sigue satisfaciendo mucho escribir canciones de amor.

El videoclip de Mariposas en el pecho contó con apoyo de la inteligencia artificial. ¿De quién fue la idea y cómo se gestó el audiovisual?

Siempre he sido un fan de la tecnología, y yo creo que la inteligencia artificial siempre ha sido un sueño para la humanidad. Estamos en una era donde ya sobrepasamos todas las eras de la información y del conocimiento. Pasamos de que el conocimiento fuera algo exclusivo para cierto grupo de personas, a que el conocimiento fuera para casi todos cuando salió el internet. Y ahora, pasamos a que el conocimiento fuera de todos, a que, entre comillas, no llegara a ser indispensable para poder crear obras maravillosas.

Ahora, con conocimientos básicos de escritura, ya puede escribir textos, libros o historias, o incluso canciones con conocimiento muy básico de literatura. Lo mismo pasa con la música y el arte en general y muchas otras cosas. No quiero hablar de más, pero la inteligencia artificial es como todo el conocimiento de la humanidad en un dispositivo. Ya eso nos ayuda a pasar ese limitante del conocimiento que siempre ha atropellado a la humanidad.

Entonces, como que al descubrir la inteligencia artificial me empezó a llamar mucho la atención y desde hace rato venía con ese cuento de “quiero hacer algo”. Luego como que lo veía y no me parecía tan cool, pero últimamente he estado estudiando mucho el tema y he visto cosas como fascinantes que definitivamente me han volado la cabeza y dije “yo creo que este es el momento”.

Escribí esta historia maravillosa de este ser que viene de afuera del planeta y cae en mis brazos, en el mar, y ese fue el resultado, y estoy como sorprendido para bien. Y siento que abre un debate y una conversación muy interesante dentro del arte.

¿Usted ha experimentado con inteligencia artificial en el estudio? ¿Qué resultados le ha dejado?

Sí, claro. En mi casa. Es fascinante. Usted ya puede hacer hits mundiales oprimiendo un botón. Y a mí me parece muy cool, la verdad.

Hablábamos al comienzo de los sueños y decía cómo muchos se cumplieron y luego van surgiendo nuevos. De los que tiene ahora mismo, ¿Cuáles son los más significativos en este momento de su carrera que le gustaría cumplir?

Yo soy un partidario de que uno no debe compartir sus metas y sus sueños tan a corto o mediano plazo. Pero sí puedo hablar de muchos que hemos cumplido durante estos 10 años. Tocar en diferentes venues soñados para tantas personas, tocar tantos corazones a través de la música de una manera metafísica. Recibir tantas historias de bienestar a cambio de nuestra música, de personas que han superado momentos muy relevantes en su vida gracias a algunas de nuestras canciones. Viajar por el mundo tocando mis canciones es como “Wow, ¡no me lo puedo creer!“. Ganar premios Grammy por escribir mis propias canciones, también es uno de los sueños más grandes de mi vida y también lo pudimos cumplir.

Te puedo decir que casi todos los sueños que yo tenía de niño los he podido cumplir en estos 10 años de carrera gracias a la música, y espero poder seguir cumpliendo los sueños que tengo ahora de adulto de aquí en adelante, después de celebrar estos 10 años.