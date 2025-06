Yina Calderón se refirió al encuentro que tuvo con Westcol y la invitación que le hizo: “Él sabe que genero rating”

Yina Calderón reconoció las cosas que admira de Westcol y reveló por qué decidió hacer parte de su evento de boxeo - crédito @yinacalderontv/Instagram

Ante la insistencia de sus seguidores, Yina Calderón accedió a contar cómo se sintió en su primer encuentro con Westcol, el joven creador de contenido que la ataca frecuentemente en redes sociales y con que aceptó trabajar en su evento de boxeo.

“Yo nunca lo había visto en persona”, dijo Yina.

El escenario para que ambos influencers se conocieran en persona, fue el lanzamiento del Stream Fighters 4, torneo organizado por el streamer paisa y al que convocó a la exparticipante de La casa de los famosos.

Si bien el cruce de palabras fue cordial, el joven empresario si lanzó duro dardo a la también Dj. “Voy a ser sincero, yo quiero que le ganen“, confesó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yina Calderón reveló que ha hecho las paces con Westcol pese a que se aceptó su propuesta de pelear con Andrea Valdiri en su evento de boxeo - crédito @yinacalderontv/Instagram

Por lo anterior, el público no paró de pedirle a Yina Calderón que compartiera su experiencia junto a Westcol y opinara sobre su sinceridad, puesto que el streamer en varias oportunidades había mencionado que nunca se atrevería estar en un mismo espacio en el que se encontrara la empresaria de fajas, no osbtante, en esta ocasión, fue él mismo quien la contrató.

“Hoy ustedes me han preguntado que cómo lo percibí, porque yo nunca lo he visto en persona. Pues, miren, él me tiró mucho, mucho y cosas ofensivas. Yo también lo hice en su momento. Eso no significa que seamos amigos, pero algo que yo pude percibir de él es que es demasiado inteligente. Es un pelado que es demasiado inteligente, entonces sabe perfectamente que yo genero rating”, empezó opinando Yina.

Sin embargo, Calderón dejó en claro que solo se montó al show que tendrá lugar en octubre, por el reto que implicaba enfrentarse contra Andrea Valdiri y porque sabe que se trata de un desafío profesional que aportará a su carrera después de su paso por La casa de los famosos Colombia 2025.

“Yo vuelvo y les digo: No es la pelea, soy yo la que está generando el escándalo. Porque sea cual sea la rival que hubiera tocado, yo iba a generar polémica. Es la verdad y ustedes saben que yo no soy egocéntrica. Pude notar en él un pelo inteligente. Eh, yo sé que lo que estoy haciendo con él es trabajo, a mí me sirve, a él le sirve y es simplemente dejar las cosas a un lado y decir: ‘Hey, podemos trabajar’. Nada más, pero sí, me trató muy bien, fue muy amable”, agregó.