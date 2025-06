Laura Bozzo habló de Melissa Gate y su paso por ‘La casa de los famosos All Stars’: “Me representa”

Durante una entrevista en Medellín, Laura Bozzo elogió a Melissa Gate por su intensidad en el ‘reality’, además de compartir experiencias de su paso por el programa - crédito @laurabozzo_of/Instagram - cortesía del Canal RCN

La reconocida presentadora peruana Laura Bozzo expresó su admiración por la influencer paisa Melissa Gate, destacando su participación en el reality La casa de los famosos All Stars.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Ochoa en Medellín, donde la presentadora se encuentra para participar como anfitriona de los Premios Ícono 2025, Bozzo afirmó: “Espero verla ahora que esté en Colombia y le mando mis besos y mis saludos, porque tengo que decir que la amé. Laura dice: ‘Melissa, tú sí me representas’”.

La conductora peruana, reconocida por su estilo directo, compartió que la actitud de Melissa Gate en su intercambio a La casa de los famosos All Stars le resultó especialmente atractiva: “Me muero de ganas de conocerla porque creo que marcó una frescura en la casa muy grande. A mí ella me cae muy bien”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentadora peruana destacó la influencia positiva de la concursante colombiana en el reality, resaltando su carisma y la frescura que aportó al programa - crédito @laurabozzo_of/Instagram

Las declaraciones de la presentadora sobre la influencer paisa generaron cientos de comentarios positivos en las redes sociales: “Melissa Gate, lo máximo 👏”; “¡Qué bueno, bienvenida a nuestro país, Colombia! 🇨🇴👏”; “❤️ Te amo, Laura, sabes, a mí también me representa Melissa”; “Melissa fue la ganadora fuera de Colombia. El programa se conoció gracias a ella y, así no les guste, es una verdad. No ganó el título, pero ganó muchas cosas más”; “¡A mí también me representa Melissa Gate! 😍🔥”.

En su diálogo con Ochoa, Laura Bozzo también compartió su opinión sobre el ganador de la versión All-Stars de La casa de los famosos, Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo, a quien describió como “auténtico, guerrero y con un talento increíble”. “Caramelo es una persona con la que yo entré a la casa y me pareció, de verdad, auténtico, guerrero y con una pasta y un talento increíble. Sí, me gustó muchísimo”, añadió.

Bozzo, que participó en la edición All-Stars del reality en 2025, recordó su experiencia en el programa, calificándola como intensa pero breve, ya que fue eliminada como la octava concursante el 31 de marzo tras no obtener suficientes votos del público: “Yo, la verdad, estuve ahí media floja porque estaba en mis épocas de depresión, pero la verdad que me gustó muchísimo que ganara Caramelo”.

Laura Bozzo elogió el papel de Melissa Gate en La casa de los famosos durante los Premios Icono en Medellín - crédito cortesía del Canal RCN

En la entrevista, Bozzo también habló sobre sus proyectos actuales, revelando que está trabajando en un nuevo formato televisivo con la productora Endemol titulado Escándalo. Este programa combina dramatizaciones con su conducción y aborda los diez mayores escándalos de diferentes países. Entre las historias que se incluirán, mencionó el caso de un estafador de Tinder que engañó a numerosas mujeres.

Bozzo expresó su deseo de que este proyecto pueda ser transmitido en el país: “Ahorita tengo uno que es terrible, de verdad. Es una historia de un estafador de Tinder que ha estafado no sé cuántas mujeres, que parte es dramatizada y la otra parte soy yo conduciendo el programa. Entonces estamos trabajando en eso. Ojalá que eso pueda verse en Colombia, ojalá, de verdad, me encantaría”.

Además de su participación en los Premios Icono, Laura Bozzo destacó su amor por Medellín, describiéndola como una ciudad con lugares hermosos, gente amistosa y una gastronomía destacada: “Voy a estar en la gran gala, voy a conducir mañana parte de un evento, voy a dar una conferencia y estoy muy orgullosa de que sea en Medellín, un lugar que yo amo con toda mi alma y que realmente deberíamos incentivar el turismo, porque hay lugares hermosos acá, de verdad hermosos, y es un lugar donde la gente es tan amistosa, la comida, en fin, todo. Me encanta”.

Laura Bozzo trabaja con Endemol en "Escándalo", un programa que narrará los diez mayores casos mediáticos del mundo - crédito @VengaLaAlegria/Instagram

Laura Bozzo, conocida por su emblemática frase “¡Que pase el desgraciado!” y su trayectoria en programas como Laura en América y Laura sin censura, ha sido una figura mediática influyente desde los años 90. Su participación en La casa de los famosos en 2022 y 2025 consolidó su presencia en el mundo del entretenimiento, a pesar de las dificultades que enfrentó en ambas ediciones del reality.