Gustavo Petro anunció marcha en Medellín el sábado 21 de junio: “Un pacto por la paz urbana”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), convocó a una nueva marcha en Medellín para el sábado 21 de junio de 2025 - crédito Sebastián Marmolejo/REUTERS

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una convocatoria para salir a marchar en Medellín el sábado 21 de junio de 2025.

En su publicación, el jefe de Estado invitó a la ciudadanía a reflexionar en la capital de Antioquia bajo el lema ‘Un pacto por la paz urbana’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro afirmó que la marcha iniciará a las 2:00 p. m. y se llevará a cabo desde el Parque de la Resistencia hasta el Parque de Aranjuez, nororiente de Medellín.

La publicación del presidente Gustavo Petro hizo un llamado especial a las juventudes populares, así como a los trabajadores, mujeres y artistas de la región para que acompañen la marcha.

Gustavo Petro convocó a una nueva marcha para el sábado 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

El llamado del presidente Gustavo Petro se da pocos días después de la Marcha del Silencio, que fue convocada para rechazar el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, así como los actos de violencia presentados en el territorio nacional.

Sobre esas marchas, el mandatario colombiano expresó su satisfacción por la manera en que el pueblo alzó la voz en rechazo de la violencia en Colombia.

“Éxito en la plaza de Bogotá. Un pueblo unido por la paz”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro expresó su satisfacción por la manera en que el pueblo alzó la voz en rechazo de la violencia en Colombia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Molestia de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro también aseguró que se siente traicionado por su gabinete de ministros porque no dan los resultados esperados y puso como ejemplo de esa situación al departamento del Chocó.

“¿Por qué me tienen al Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen (el expresidente Iván) Duque o el gobierno de la oligarquía? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así”, dijo Petro en una reunión de su gabinete de ministros que se prolongó hasta la medianoche del martes.

El presidente, que el próximo 7 de agosto cumplirá tres años en el cargo, ha tenido más de 50 ministros en su gabinete y con frecuencia les reclama en público por el bajo nivel de ejecución.

En esta ocasión el mandatario también criticó al Ministerio de Transporte por considerar la inversión en carreteras como gasto social y aseguró que “los tecnócratas dominan a los ministros”.

“El Ministerio de Transporte hizo todo en contra del gobierno del presidente Petro. Una trampa completa, por eso saqué a la ministra”, dijo en referencia a la anterior titular de esa cartera, María Constanza García, quien estuvo solo seis meses y medio en el cargo.

Petro aseguró que hay gente de que, de manera “premeditada”, ha metido en su equipo funcionarios “que venían con la misión de destruir el programa de gobierno”.

En su intervención, el presidente le pidió también a la canciller Laura Sarabia que elimine los requisitos para ser embajador, principalmente la exigencia de saber inglés u otros idiomas.

Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Cancillería de Colombia

“Señora canciller, esto lo dije yo hace dos meses, no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia, cualquier hijo de obrero puede ser embajador; no les gusta, pues este es el ‘Gobierno del cambio’”, manifestó.

Según Petro, “un hijo de obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza, porque tiene un apellido ilustre”.

El presidente expresó su malestar porque el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, cargo que el político ocupó durante solo nueve meses y que dejó voluntariamente en noviembre pasado para volver al país. Benedetti es actualmente el ministro del Interior.

Petro dijo en el consejo de ministros que “sacaron a Benedetti porque no sabe hablar sino español” y agregó que ese es uno de los idiomas oficiales de la FAO.

“Le pedí a la canciller (...) que quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora de Colombia porque están usurpando o violando la norma constitucional (que dice) que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales de Colombia”, sin importar “si sabe o no sabe inglés”, expresó.