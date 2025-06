Benedetti aseguró que el Consejo de Estado no define la constitucionalidad del decreto de la consulta popular: “Poco interesa”

Armando Benedetti aseguró que no se necesita el concepto favorable del Senado para convocar la consulta popular - crédito Colprensa

El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025, con el que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pretende convocar la consulta popular, que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esto, como medida cautelar, hasta que se tome una decisión de fondo, que resuelva la controversia jurídica que hay en torno a la licitud del decreto.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión del máximo juez de la administración pública, indicando que el Gobierno ya presentó el documento ante la Corte Constitucional, con el fin de que esta se encargue de dirimir sobre su constitucionalidad.

“Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no, pero no es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no, pero esa es una pelea jurídica que poco interesa”, precisó ante los medios de comunicación.

Añadió: “El Consejo de Estado dice, o lo que yo lo entiendo es que se necesita un concepto previo. La ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no”.

Insistió, entonces, en que el “meollo” del caso debe resolverse en el Congreso de la República, toda vez que la reforma laboral pasará por un proceso de conciliación. En caso de que lo acordado sea favorable para el Gobierno, la consulta sería innecesaria, puesto que está compuesta por 12 preguntas sobre el régimen laboral de Colombia y constituye cambios clave que se quieren hacer en el sector. Además, la propuesta surgió para revivir el proyecto de reforma.

“Lo dije 60 veces: mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta”, indicó.

