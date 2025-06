Así reaccionó Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, al embarazo de Paola Jara: presumió a su pareja

Sandra Barrios, mamá de los primeros cuatro hijos de Jessi Uribe, habría cambiado de actitud en redes sociales tras enterarse de que Paola Jara está embarazada - crédito @jessiuribe3 y @sandrabarrios0328/Instagram

La confirmación del primer embarazo de Paola Jara, tres años después de su matrimonio con Jessi Uribe, revivió el escándalo que opacó su unión, puesto que la pareja carga el peso del señalamiento de infidelidad que lanzó Sandra Barrios, exesposa del cantante bumangués.

Una vez los cantantes publicaron el romántico video que daba a conocer a sus seguidores que los rumores sobre la dulce espera eran ciertos, algunos internautas se dieron a la tarea de seguir las redes sociales de la madre de los primeros cuatro hijos del artista de música popular para conocer su reacción.

Según detallaron algunos portales dedicados a compartir la vida de los cantantes, la expareja de Jessi Uribe habría reactivado su presencia en Instagram e, incluso, comenzó a subir con mayor frecuencia fotos en compañía de Jorge Armando Espinoza, su nuevo novio, al que anteriormente no mostraba de forma tan intensa.

A estas imágenes se sumaron comentarios de amor y felicidad en los que Sandra Barrios ha expresado a sus seguidores que atraviesa por un buen momento sentimental con su pareja.

“Sandrita” como se le conoce en redes sociales por su pasada amistad con Paola Jara y el polémico video en el que la artista le aseguró que cuidaría de Jessi Uribe cuando todavía era su esposo, evidenció su renovada etapa sentimental al compartir imágenes junto a su actual pareja, en plena celebración de cumpleaños, según destacaron sus recientes publicaciones.

Las fotografías, acompañadas de frases como “Feliz cumpleaños amor de mi vida”, muestran a ambos compartiendo una cena y disfrutando de una nueva relación. Con estas publicaciones, Sandrita respondió a las críticas y demostró que ha dejado atrás el pasado, apostando por el amor en esta nueva etapa.

Si bien Sandra Barrios ya había mostrado a su pareja y compartió lo bien que se lleva con su cuatro hijos, desde septiembre del 2024 no se había dejado ver junto a él, no obstante, tras conocerse que su ex espera a su quinto hijo, la empresaria se reactivó en redes sociales.

Jessi Uribe aclaró qué pasó tras su separación con Sandra Barrios, madre de sus primeros cuatro hijos

“La infidelidad fue solo mental, nunca física”, afirmó el cantante popular que espera su primer bebé con Paola Jara, al desmentir las acusaciones que circularon tras su separación, según declaraciones recogidas por Tropicana en una reciente charla con DJ Luchy. El cantante colombiano, referente de la música popular, rompió el silencio sobre su transición amorosa y los rumores que marcaron el inicio de su vínculo con la también cantante, hoy su esposa.

El pasado de Uribe se vio sacudido por el video que compartió su exesposa Sandra Barrios, quien lo señaló públicamente de infidelidad. Sobre ello, Uribe expresó que comprende el dolor que atravesó la madre de sus hijos y reconoció que la reacción de Barrios fue motivada por el enojo y las circunstancias del momento.

Durante la entrevista, Uribe precisó que nunca mantuvo una relación sentimental paralela con Jara y Barrios. Explicó que cuando notó sus sentimientos hacia Jara, optó por tomar distancia para evitar traicionar a su entonces pareja, aunque aceptó que sí experimentó un fuerte interés por la también intérprete de música popular. “Fui coqueto, me gustaba Paola y quería conquistarla, pero no hubo infidelidad física”, detalló.

Actualmente, la relación entre Uribe y su expareja se sostiene a través del respeto y la cordialidad, pese al complejo proceso de separación. El artista buscó despejar las dudas que persistían y remarcó que su historia con Paola Jara se construyó a partir de una decisión honesta, lejos de un “triángulo amoroso” como insinuó parte del público y los medios.