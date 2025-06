Siete ingredientes naturales para aumentar la energía si está intentando dejar el café

Vitaminas C y B12: no es ningún secreto que la vitamina C ayuda al cuerpo a aprovechar mejor las grasas para producir energía, además de proteger las células del daño causado por los radicales libres. Por su parte, la vitamina B12 es fundamental para la formación de glóbulos rojos y facilitar el transporte de oxígeno a todo el cuerpo, lo que reduce el cansancio y aumenta la fuerza para las actividades diarias. Juntas, estas vitaminas contribuyen a mantener una energía constante y disminuir la fatiga. Además, su acción antioxidante ayuda a prolongar la energía celular y proteger las células del desgaste prematuro.