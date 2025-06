Hermanas de Yina Calderón y la DJ se burlaron de los gritos de la Toxicosteña en una presentación: “Yo le dije eso, que le bajara un poquito”

Así lo dejaron ver en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Tik Tok - crédito @elgalonazo_tv/IG

En una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta de Tik Tok, Juliana Calderón, junto a una de sus hermana, interactuaba con sus seguidores, cuando surgió un tema que parece tenerlas aburridas y cansadas por lo escandaloso de la situación.

Se trata de los constantes gritos que emite la Toxicosteña cuando hace sus apariciones en vivo.

Pero en esta oportunidad, el comentario se produjo mientras la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se quedó algunos días en la vivienda de la empresaria de fajas, por lo que Juliana, junto a otra de sus hermanas, afirmó que “si quiere gritar, mejor vaya a su casa vieja”.

Mientras que la hermana mayor de Yina aseguró que “esa gritadera tan hijuep*ta me tiene mamada … Qué gritadera tan fea”.

La llegada del Tío Pacho desató emoción en el set y se convirtió en uno de los momentos más comentados del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

En ese mismo diálogo, Juliana aseguró que de convivir todo el tiempo con una persona así “yo no me aguanto todo eso … Ese grito que se pegó ayer”, dijo la abogada de la familia, a lo que Claudia, hermana de la DJ dijo que ya le parecía “fastidiosa” todo el tiempo con el mismo tono de voz, razón que llevó a Yina Calderón a intervenir diciendo que si amiga no es como la describen sus hermanas.

Y agregó Yina: “Yo le dije eso, que le bajara un poquito a la gritadera … No, qué pena, pero ella no es fastidiosa, le voy a volver a decir porque ella es una bacana”, provocando algunas reacciones entre los internautas que no dudaron en criticar la forma en la que se expresan de la cartagenera a pesar de haberla recibido en su casa mientras organizaba todo para el regreso de la cantante a Cartagena.

La Toxi Costeña estuvo en boca de las hermanas de Yina Calderón por sus gritos en la casa - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Entre los comentarios se destacan: “Y eso que son ellas las que la quieren y se la aguantaron en la casa”; “del amor, la amistad y la hipocresía solamente hay un paso”; “si se iban a poner a hablar mal de ella, por qué no le dijeron que no querían, porque la Toxi desde siempre ha gritado”, entre otros.

Así fue el paso de la Toxi Costeña por ‘LCDLFC’

El fenómeno que generó La Toxi Costeña demostró el impacto que las figuras digitales pueden alcanzar al incursionar en televisión. Su participación revitalizó la dinámica interna del programa y generó debates sobre la influencia de las redes sociales en los formatos de entretenimiento actual.

Cuando apenas comenzaba el reality, la cartagenera se ganó el primer liderazgo, por lo que organizó las habitaciones en las que durmieron inicialmente los participantes.

Melissa Gate, Andrés Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro son los finalistas de 'La casa de los famosos Colombia' en su segunda temporada - crédito cortesía del Canal RCN

Posteriormente, tuvo un fuerte cruce de palabras con La Liendra, luego de que el creador de contenido le hiciera un llamado de atención por la manera en la que se refería a él en los “lavaplatos”.

La relación entre La Toxi Costeña y Karina García llegó a su fin tras una serie de comentarios sobre la supuesta rivalidad por Altafulla, otro de los participantes.

Una de las dinámicas de etiquetas sirvió como escenario para que ambas expusieran abiertamente sus diferencias, dejando atrás cualquier vestigio de la amistad que compartieron como parte de las Chicas Fuego.

Su vida dio un giro al crear contenidos basados en humor que destacaron fuertemente en las redes sociales -crédito cortesía del Canal RCN

Después de la visita de su amigo y máganer, Gustavo Aroca, la Toxi costeña recibió una maleta llena de ropa, debido a los comentarios que recibió en redes sociales por el mal aspecto de su ropa que venía con imperfectos y deterioro desde el exterior.

Por último, la participación del “Tío Pacho” familia de la cantante que ingresó en la recta final, no solo animó a los concursantes, también captó la atención de los televidentes, que inundaron las redes sociales con comentarios y videos de sus intervenciones más destacadas.

