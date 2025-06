Esto cuesta una canción de Omar Geles después de su muerte: “Lo pagan”

Omar Geles falleció en Valledupar a los 57 años, dejando un legado de más de 900 composiciones icónicas - crédito @omargeles/Instagram

El fallecimiento de Omar Geles, una de las figuras más emblemáticas del vallenato, dejó un vacío en el mundo de la música.

El compositor, cantante y acordeonero, que murió el 21 de mayo de 2024 en Valledupar a los 57 años, sigue generando impacto con su legado musical.

Tras su partida, las canciones inéditas que dejó escritas han adquirido un valor significativo, alcanzando precios de hasta 60 millones de pesos, según confirmó su esposa Maren García, en una entrevista reciente con Víctor Sánchez.

Las canciones inéditas de Omar Geles alcanzan valores millonarios tras su partida, según confirmó su esposa - crédito @omargeles/Instagram

De acuerdo con declaraciones de García, las composiciones de Geles representan el patrimonio de sus hijos, y los artistas interesados en adquirirlas están dispuestos a pagar las sumas estipuladas.

“Sí, estoy cobrando por esas canciones, es el patrimonio de mis hijos. Sí, relativamente. Es el precio, hacemos un arreglo con los cantantes y gracias a Dios lo pagan. En realidad manejamos ese valor ($60 millones)”, explicó Maren.

Este precio incluye la producción completa de las canciones, un proceso que el propio Geles supervisaba en su estudio de grabación. Según explicó en vida, el compositor dedicaba largas horas a perfeccionar sus obras, lo que justificaba el costo elevado.

El compositor colombiano transformó el vallenato romántico con obras inmortales como "Los caminos de la vida" - crédito @FESVALLENATO / X

“Cobro sesenta millones de pesos por canción producida (...) a veces no es que no quiera dar la canción, sino que tengo como quinientas canciones inéditas; pero, qué pasa: que hay canciones que están hechas hace tiempo, entonces yo la estoy cogiendo y me toca meterme en el estudio a hacerle una renovación y eso me lleva mucho tiempo”, reveló el cantante en una entrevista con Víctor Sánchez.

Sin embargo, meses antes de su fallecimiento, el precio de sus canciones generó polémica en el ámbito musical. El Mono Zabaleta reveló que había devuelto una canción a Geles debido al costo elevado, que oscilaba entre 60 y 70 millones de pesos.

“Yo en el pasado tenía una canción ya con video, grabada y me dijo que valía esa cifra y a mí me tocó sacarla del álbum, saqué la canción del CD, y ya le había hecho video, pero me tocó retirarla porque le dije: ‘No, compadre, yo no tengo toda esa plata’. Yo pienso que dar setenta millones de pesos por una canción le mata la bendición”, indicó Zabaleta en una entrevista para Blog Vallenato.

Figuras como Diomedes Díaz y Silvestre Dangond interpretaron numerosas canciones de Geles con gran éxito - crédito Colprensa

Aunque algunos consideraron excesivo este valor, otros defendieron que la trayectoria y el talento del compositor justificaban plenamente la cifra.

A lo largo de su carrera, compuso más de 900 canciones, interpretadas por artistas de renombre como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Patricia Teherán. Su habilidad para crear letras cargadas de emoción y melodías inolvidables lo convirtió en uno de los compositores más prolíficos y respetados del género.

Entre sus composiciones más icónicas se encuentran Los caminos de la vida, Una hoja en blanco y Después de tantos años, canciones que no solo marcaron la historia del género, también trascendieron fronteras, siendo versionadas en diversos idiomas.

La calidad melódica y emocional de las composiciones de Omar Geles lo inmortalizó como uno de los grandes del folclor - crédito @omargeles/Instagram

Silvestre Dangond incluyó una canción de Omar Geles en su nuevo álbum

Tras más de diez años de separación, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella lanzaron El último baile, un álbum que celebra su reencuentro artístico y rinde homenaje al legado del fallecido compositor Omar Geles.

El trabajo discográfico incluye trece canciones que exploran las emociones del vallenato moderno, destacando la complicidad y el respeto mutuo entre los músicos. Entre las piezas más significativas se encuentra Volvamos a ser novios, una composición de Omar Geles que fue descrita como un homenaje póstumo.

La grabación de esta canción incorpora la voz del propio Geles, un detalle que conmovió profundamente a los seguidores del género y que refuerza el carácter emotivo del proyecto.

"Volvamos a ser novios", canción de Omar Geles, destaca como un emotivo homenaje póstumo en el nuevo álbum de Silvestre Dangond - crédito @silvestredangond / Instagram

El video de Volvamos a ser novios también tiene un significado especial. Fue grabado en vivo y en una sola toma durante el Festival Vallenato 2025 en Valledupar, un evento que reunió a miles de fanáticos.