Presidencia de Ecuador se refirió a las versiones de que atentado contra Miguel Uribe se ordenó desde ese país

El gobierno ecuatoriano desmintió cualquier relación con el ataque armado que dejó herido al senador colombiano Miguel Uribe Turbay, asegurando que no existen pruebas ni información oficial que respalden esas versiones

El 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de Bogotá, un ataque armado impactó de lleno la vida política colombiana: el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay resultó herido con tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, durante una actividad proselitista.

Recientemente, la Presidencia de Ecuador se pronunció sobre las versiones que vinculan a ese país con el origen de la orden del atentado.

Sobre este asunto, el Gobierno ecuatoriano afirmó que no existe ninguna información oficial que respalde las versiones sobre una supuesta relación entre el país y el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Además, aseguró que los organismos de inteligencia de Ecuador no cuentan con datos que indiquen algún vínculo con esos hechos.

Durante una sesión en la que respondía preguntas, Carolina Jaramillo Garcés, portavoz oficial del Palacio de Carondelet, fue consultada sobre los señalamientos que apuntan a Ecuador como posible origen de la orden para atentar contra Miguel Uribe Turbay. En concreto, se le trasladó la inquietud sobre si Colombia había proporcionado información que indicara que el atentado fue ordenado desde territorio ecuatoriano y si las autoridades colombianas habían solicitado colaboración formal al Estado ecuatoriano para identificar o ubicar a los responsables.

En su respuesta sobre las versiones que involucran a Ecuador, Carolina Jaramillo Garcés dejó claro que el gobierno no cuenta con datos oficiales ni soporte de inteligencia que respalde esas afirmaciones. “Respecto de eso no es información oficial. Este, no nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Nuestras fuentes de inteligencia no tienen información sobre sobre lo que mencionas”, aseguró la portavoz del Palacio de Carondelet.

Con respecto a lo anterior, Carlos Eduardo Mora González, ciudadano venezolano capturado por su participación en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, aseguró en su declaración ante las autoridades colombianas que la orden para ejecutar el ataque provino de alias “El Churco”, un presunto delincuente radicado en Ecuador. Sin embargo, desde Quito, la portavoz del Palacio de Carondelet, aclaró que no existe información oficial ni datos de inteligencia que respalden esos señalamientos.

A partir del testimonio entregado por Carlos Eduardo Mora González, las autoridades concentran sus esfuerzos en establecer la identidad de alias “El Churco”. No se descarta que se trate de un narcotraficante que opera bajo perfil o que el nombre sea un seudónimo utilizado para encubrir al verdadero autor intelectual del atentado.