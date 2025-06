Equipo de Melissa Gate desmintió que la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ perdiera contratos por su actitud con la prensa: “Esas versiones carecen de fundamento”

Equipo de Melissa Gate desmintió una crisis profesional tras el supuesto despido de su mánager y conflictos en redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

Melissa Gate se ha convertido en un tornado en redes sociales gracias a la segunda posición que consiguió en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, su salida estuvo machada por algunos malos comportamientos que tuvo con medios de comunicación, lo que provocó que un rumor sobre su vida profesional tomara fuerza.

Todo comenzó cuando unos presentadores internacionales sacaron a la luz insinuaciones de que había sido despedida de su agencia de representación, la misma que consiguió su participación en el reality del Canal RCN, y que, incluso, su mánager habría cortado lazos con ella.

Pero esta información fue desmentida por su equipo de trabajo a través de un comunicado emitido en redes sociaes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Melissa Gate fue invitada oficialmente al Dubai Fashion Week, evento anual que posiciona el diseño de Emiratos Árabes Unidos - crédito @Nmar2255/X

El comunicado del grupo de trabajo de Melissa Gate indicó que la paisa no se quedó sin contratos y mucho menos que hubiese despedido a su mánager, lo que desmintió la teoría de los comunicadores sobre la pérdida de trabajo.

Incluso, la comunicación hace referencia a la falsa información sobre la desvinculación laboral de la agencia que la representó durante el tiempo que permaneció en competencia.

“Melissa no ha perdido contratos ni ha sido desvinculada de ningún proyecto profesional como resultado de su participación en La casa de los famosos’. Por el contrario, sigue recibiendo múltiples propuestas de colaboración y continúa desarrollando su carrera. Melissa no cuenta actualmente con representación a través de agencias externas, ya que sus actividades son gestionadas directamente por ella y su entorno familiar más cercano”, señala la comunicación.

Equipo de Melissa Gate desmintió que la paisa perdiera oportunidades por su comportamiento en redes sociales y periodistas - crédito @rechismes/IG

Finalmente, señalan que la supuesta ruptura con alguna agencia “carece de fundamento y no corresponde a la realidad”, por lo que agradecen el cariño que le han expresado a la paisa antes, durante y posterior a su paso por el formato de convivencia entre famosos.

Asimismo, agradecieron el interés de diferentes marcas por trabajar con la creadora de contenido gracias al apoyo de sus seguidores.

Qué había dicho Melissa al respecto

Melissa Gate ya había ofrecido una versión distinta de los hechos que narraron los periodistas en México.

En entrevistas con medios como Buen Día Colombia, la influencer aseguró que fue ella que decidió terminar la relación laboral con Rincón debido a un “mal movimiento financiero” ocurrido durante su participación en el reality: “Yo la verdad me represento a mí sola. Siempre me he caracterizado por ser una mujer independiente”.

Durante una entrevista con Los Impresentables de Los 40, la influencer fue enfática en que todas sus contrataciones deben pasar directamente por ella - crédito @La.catira2476/TikTok

Además, en una entrevista con Los Impresentables de Los 40, reiteró: “Yo soy Melissa Gate y me manejo sola. Todas las contrataciones son directamente conmigo. De hecho, todo lo que yo he logrado, lo he logrado directamente yo (...), pero yo no tengo mánager, mi mánager soy yo, para que les quede muy claro, para esas personas que se están haciendo pasar por mis managers, sobre todo porque yo no he firmado nada, entonces para que no se dejen engañar. Y pues, las personas que quieran alguna propuesta tienen que hablar primero conmigo, por escrito, que yo creo que soy lo suficientemente inteligente para saber qué me conviene o no”.

Esta fue la versión que circuló en redes sociales

Según reveló un programa de radio en México, la agencia de Gustavo Rincón fue clave para que Melissa Gate ingresara a La Casa de los Famosos Colombia y accediera a proyectos internacionales - crédito @Lacasadelosfamososcol113/TikTok

En un programa mexicano que se viralizó en redes sociales, los periodistas dijeron que la paisa estaba insoportable y no querían seguir trabajando con ella, lo que estaría provocando su debacle.

“Melissa Gate fue despedida, cancelada de la oficina de management que la representaba (…) Melissa Gate fue cancelada de la oficina de Gus Rincón (…) Me cuentan que está insoportable. Resulta ser que no son los valores que la empresa maneja (…) Por cierto Gus Rincón fue el que la metió a ‘La Casa de los Famosos’”, informaron.