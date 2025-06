César Augusto Londoño confesó que vivió una historia de amor por chat, se enamoró pero no terminó bien: “Fue bonito”

El comunicador rechazó las declaraciones del presidente Petro durante la posesión de la defensora del pueblo en Chocó - crédito @cesaralo/Instagram

César Augusto Londoño se refirió a capítulo de su pasado en el que se enamoró a distancia de una persona que conoció a través de un chat. El comentarista definió su historia de amor como una de las más bonitas de su vida.

No obstante, el final de esta relación no fue el mejor, ya que cuando el narrador viajó hasta Francia para conocerla, no le permitieron verla.

