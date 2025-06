Reviven el lado más personal de Miguel Uribe habló de su mamá, su familia y la muerte: “Me ha llevado a muchas preguntas existenciales”

Miguel Uribe fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025- crédito Miguel Uribe Turbay / X

El relato de Miguel Uribe Turbay sobre su infancia, marcada por la ausencia de su madre, asesinada por Pablo Escobar, cobró nueva relevancia tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio de 2025 y que lo mantiene en estado crítico.

El senador y precandidato presidencial colombiano lucha por su vida, mientras la opinión pública revive la entrevista que concedió en 2024 en la que abordó aspectos íntimos de su historia personal, sus temores y su trayectoria política.

Uribe Turbay compartió detalles sobre la conformación de su familia y el inicio de su relación con María Claudia Tarazona, su esposa. El senador relató que ambos se conocieron en el contexto de su primera campaña al Concejo de Bogotá, cuando una amiga en común los presentó por su experiencia en la recaudación de fondos para causas sociales. “Uno en lo que más sufre haciendo política es consiguiendo plata porque las campañas son costosas, unas más que otras, sin duda, y pues uno tiene una responsabilidad grande y es financiarse de manera decente”, explicó en el pódcast Parlando Con Pacho Alerta.

La anécdota sobre su primer encuentro con María Claudia Tarazona incluyó el equívoco de que cada uno pensaba que el otro podría ayudarle a conseguir recursos, aunque ninguno tenía la intención ni la capacidad de hacerlo. “Ni yo le iba a dar plata a ella, ni ella me iba a conseguir plata para nada y además ella pensó que se iba a reunir con un concejal viejo, gordo, con barba, y pues se encontró un chino joven arrancando”, recordó.

El vínculo entre ambos evolucionó a partir de intereses compartidos en el voluntariado y el trabajo social. En aquella época, su ahora, esposa, colaboró activamente en la campaña de Miguel Uribe Turbay al Concejo, llegando incluso a dirigir parte de la estrategia. Con el tiempo, la relación se transformó en una amistad sólida y, posteriormente, en una pareja que hoy tiene un hijo, Alejandro Uribe Tarazona.

Durante la conversación, el senador también abordó su esfuerzo por mejorar su salud física, motivado por el ejemplo de su familia. Su esposa y una de las hijas de su pareja de un anterior matrimonio adoptaron una rutina de entrenamiento para participar en la media maratón de Miami, lo que lo inspiró a sumarse a la práctica deportiva.

“Yo también voy a empezar a correr. Y empecé a correr de cero, de cero, nunca había corrido”, afirmó Uribe Turbay, destacando la influencia positiva de su entorno familiar en su decisión de adoptar hábitos más saludables. “Fue muy emocionante ver el proceso de ellas, la dedicación, la constancia, la resiliencia”, expresó sobre la experiencia compartida en la preparación para la competencia.

La música ocupa un lugar central en la vida del senador, que atribuye a esta disciplina un papel fundamental en su desarrollo personal, especialmente tras la muerte de su madre, Diana Turbay. Según dijo, comenzó a tomar clases de piano a instancias de su padre, quien buscaba ofrecerle una vía de expresión y compañía durante su infancia. Posteriormente, amplió su repertorio a la batería, la guitarra y el violonchelo, participando activamente en la banda marcial de su colegio.

“Para mí la música ha sido una compañera permanente”, afirmó, recordando que su dedicación a la banda escolar llegó a tal punto que prefirió ensayar para los concursos intercolegiales antes que asistir a la excursión de fin de curso. “Eso para mí era el proyecto más importante del año”, relató al medio citado.

El tema de la muerte surgió como uno de los aspectos más sensibles de la conversación. Miguel Uribe Turbay confesó que su mayor temor es la muerte, una inquietud que lo ha acompañado desde la niñez tras el asesinato de su madre a manos de Pablo Escobar. “Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte, pues eso me ha llevado a muchas preguntas existenciales. A mí me atropelló la muerte muy chiquito, es que uno a los cuatro años y medio no tiene por qué ir a un entierro de nadie y menos de la mamá”, expresó el senador.

Además, reflexionó sobre el impacto de esa experiencia en su visión de la vida y en su sensibilidad hacia la existencia humana. “Confrontar eso, el fin de la existencia del ser humano, es un tema muy difícil de entender”, sostuvo, y añadió que ese proceso lo ha hecho más consciente de la fragilidad y el valor de la vida.