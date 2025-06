Mujer denunció que perdió parte de su cuerpo por una bacteria que habría contraído en aguas contaminadas de Santa Marta

La ciudadana aseguró que el aumento de construcciones contamina el agua y supone un riesgo para los bañistas - crédito Redes sociales/X

Una ciudadana denunció una situación alarmante que se presentó en Santa Marta, Magdalena, y que afectó su salud de manera permanente. La mujer bogotana, identificada como María Marcelo Preciado, de 63 años, denunció que, presuntamente, la contaminación de las aguas de la ciudad turística la llevó a adquirir una peligrosa bacteria.

La nadadora relató que, durante su estadía en diciembre de 2024 en la bahía de Santa Marta, contrajo una infección por estafilococo dorado que finalmente derivó en la pérdida significativa de tejido corporal.

Como consecuencia de la grave infección, perdió una parte de su cuerpo. “Soy una enamorada del mar. Amo nadar en aguas abiertas y en diciembre estuve nadando en Santa Marta, en aguas abiertas. Allá he adquirido una infección por estafilococo dorado. Por esa razón perdí una parte de mi cuerpo, una parte importante de mi cuerpo”, contó.

La ciudadana aseguró que contrajo la bacteria en Bello Horizonte - Redes sociales/X y Colprensa

Según detalló, tiene un apartamento en Puerto Gaira, desde donde salía a nadar, pero sospecha que fue en Bello Horizonte donde contrajo la bacteria. Estando allí, notó una pequeña herida que con el tiempo resultó ser el foco de la infección que terminó impactando su salud y su vida de manera severa.

Seis meses después de iniciar su tratamiento, está comenzando a sanar. “En este momento apenas estoy recuperándome”, precisó.

Críticas a la gestión ambiental en la bahía

La situación se agrava con la denuncia que hizo la ciudadana sobre la presunta negligencia por parte de las autoridades locales, a las que señaló de permitir el vertimiento de aguas negras en el mar, lo que deriva en contaminación y, por tanto, en factores de riesgo para los visitantes y habitantes.

“Lo que sí quiero hacer es una denuncia a la falta de cuidado que tienen en esta ciudad. Las aguas negras están siendo botadas directamente al mar, donde la gente está nadando, está bañándose, nada, hace deporte. Y no es justo que, por culpa de la codicia de unos cuantos, otras personas estén sufriendo”, dijo.

De acuerdo con la mujer, hay otros aspectos que empeoran aún más la situación y que han hecho de la bahía un lugar peligroso para los bañistas: la falta de control sobre el vertimiento de aguas contaminadas y el desmedido aumento de construcciones.

La denunciante aseguró que lleva seis meses recuperándose de la adquisición de la bacteria - crédito Manfred Rohd/HZI

También expresó su preocupación ante la aparente inacción de las autoridades frente a la saturación de aguas residuales en la ciudad. La denunciante pidió que se tomen acciones urgentes para resolver el problema y proteger la salud pública y el medio ambiente en Santa Marta.

“Es el colmo que las autoridades de la ciudad no tomen medidas al respecto. La ciudad realmente está inundada, inundada de aguas negras. Y eso no es sano para los habitantes, para las personas que nadamos y que tenemos predios. Allá vamos con frecuencia”, concluyó.

El pronunciamiento de las autoridades locales

La Alcaldía de Santa Marta y la Secretaría de Salud indicaron a El Tiempo que, hasta el momento, no han recibido ninguna denuncia formal al respecto y que carecen de documentación que pruebe las afirmaciones de la mujer.

“La señora no ha presentado exámenes médicos, diagnósticos ni informes técnicos que permitan establecer una relación directa entre su afección y el contacto con el agua del mar. Sin ese sustento, resulta imposible validar el caso o tomar medidas específicas”,

El caso de Javier Acosta que derivó en la eutanasia

El joven aseguró que padece de cáncer y no hay tratamiento efectivo - crédito redes sociales

En 2024, un joven hincha de millonarios, identificado como Javier Acosta, solicitó la eutanasia tras haber adquirido una bacteria (Candida auris) y, posteriormente, ser diagnosticado con cáncer. Según el paciente, que finalmente sí recibió la eutanasia, aseguró que contrajo la bacteria en una piscina en Melgar, Tolima, en 2015.

“Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, contó en un video.

Sin embargo, luego de que su caso fue divulgado por los medios, la Secretaría de Salud del Tolima se pronunció, asegurando que no era posible afirmar, sin conocer la historia clínica del paciente, que la bacteria adquirida derivó en cáncer.