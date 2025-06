Melina Ramírez habló del complicado inicio que tuvo en el espectáculo siendo una niña: “Me decían que estaba obesa”

La presentadora reveló que desde que era una niña e intento entrar a concursos de modelaje fue medida por su aspecto físico - crédito @melinaramirez90/ Instagram - captura de pantalla Vos Podés / YouTube

La presentadora de Yo me llamo y modelo caleña Melina Ramírez reveló en una entrevista para el pódcast de Vos podés algunos detalles de su vida privada, confesando cómo fue su complicado inicio en el mundo del espectáculo.

Melina aprovechó su paso por el programa de Tatiana Franco para confesar que ser parte de la farándula ha sido un reto desde que es una niña, época desde la que se aventuró a participar en un concurso de belleza, donde fue cuestionada por su físico cuando tenía apenas 16 años.

“Me costaba mucho mirarme al espejo y decirme cosas bonitas y me obligaba a decírmelo… Este es un medio en el que te miden por la belleza, me median con metro la cadera y me decían que estaba obesa… Yo a los 16 años tratando de entrar a los desfiles, entonces tu estándar es si eres bonita o no", dijo la modelo.

Aunque Melina se dejó llevar por los estándares en su momento y le permitió entrar al mundo del entretenimiento, asegura que con el tiempo se sintió desgastada.

“Vales si estás arreglada o no, si estás más delgada o no… Esa es la conversación y qué cansancio, qué mamera", añadió la presentadora.