Karina García quiso una parte del premio que Altafulla ganó en ‘La casa de los famosos’, pero el cantante la frenó en seco: “Nada”

Tras ganar La casa de los famosos Colombia 2025, Andrés Altafulla recibió como premio mayor un maletín con 400 millones de pesos en billetes de cien mil, botín al que Karina García le puso el ojo como pareja sentimental y jefe de campaña del artista barranquillero. Sin embargo, el cantante dejó en claro que no compartirá la codiciada suma con nadie.

El romance que se gestó dentro de la segunda temporada del reality de convivencia está generando gran expectativa acerca de su futuro fuera del programa, ya que, el cantante ha revelado que por ahora, su principal proyecto de vida es la música. “Todo esto es para invertir en las canciones, completico”.

La pareja que causó polémica y protagonizó la mayor parte de las discusiones al interior de La casa de los famosos Colombia 2025, ya empezó a dividir opiniones en redes sociales, pues aunque cuentan con el apoyo del público que coronó a Altafulla con el primer lugar del programa, lo que están dejando ver en redes sociales no ha sido del agrado de todos.

Tan solo han pasado tres días desde que finalizó la segunda temporada del reality en el que se conocieron y la pareja de contenido ya empieza a dejar ver sus diferencias, puesto que, en un video que se viralizó en redes sociales, se observa como mientras transmiten en un en vivo, Altafulla dejó en ridículo a Karina García.

Mientras que la influencer expresó su idea de invertir el jugoso premio que recibió el cantante barranquillero por conseguir el primer lugar en pareja, el artista urbano evidenció que sus planes próximos no incluyen a Karina. ¿Amor diga pues, qué vamos a hacer con esos cuatrocientos palos?“, preguntó la modelo.

Por su parte, Altafulla sin titubear ni pelos en la lengua respondió con sinceridad: “Ey, no joda, qué vamos a hacer no, eso me suena a conjunto vallenato”, sorprendiendo a Karina. “¿O sea, no me merezco ni un paquetico, gente ustedes qué opinan?”, añadió García.

Al final de la discusión y luego de ver la desilusión de Karina que le recordó que ella se esforzó por apoyarlo y movió votos para que fuera el vencedor del juego, Andrés dejó boquiabiertos a los espectadores con su reacción.

“¿Ustedes saben cuánto es un paquetico?, eso es un billetico largo. Pero bueno, vamos a darle la liga a Kari, démosle lo que se merece, cien ‘luquitas’, el resto se va todo para la música“, exclamó Altafulla mientras ponía sobre los senos de Karina el billete de cien mil pesos, detalle que le mereció duras críticas.

“Dale amor, no me debes nada, fresco. Lo importante es que esas canciones despeguen y para arriba”, concluyó Karina al tiempo que retiraba de su pecho el billete que Andrés dejó en su sostén.

Altafulla afirmó que desea tener un hijo con Karina García tras finalizar ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Fue en medio de la transmisión a través de sus redes sociales que Altafulla lanzó una confesión que de inmediato despertó el interés de sus seguidores gracias al éxito del team Karifulla.

Lo que inició como un comentario cargado de humor entre Altafulla y Karina García después del logro que consiguió al llevarse el premio del reality de convivencia, en la que el cantante le dijo a la modelo paisa que debía cumplir la palabra de otra de las participantes con la frase: “Karina me tiene que dar lo que le dijo La Abuela” a lo que ella responde que a qué se refiere y el barranquillero le responde “todo”, terminó por convertirse en una serie petición.

Durante la conversación, el ambiente rápidamente dio un giro inesperado cuando Altafulla confesó querer tener un hijo con Karina, pues estaba interesado en expandir la familia junto a los hijos de la modelo.

“Si ustedes me dicen la preño para darle un hermanito a Isabella y Valentino”, declaró él, provocando sorpresa y risas nerviosas en la antioqueña.