Capturan a Los de la T, banda que hacía paseos millonarios en Bogotá y está implicada en secuestros, robos y abusos sexuales

Agentes del Gaula de la Policía y funcionarios de la Fiscalía durante la captura de los presuntos integrantes de la banda criminal Los de la T - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades de Bogotá lograron la desarticulación de la banda criminal conocida como “Los de la T”, un grupo señalado de cometer múltiples delitos bajo la modalidad de paseo millonario.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, esta organización operaba principalmente en zonas de entretenimiento nocturno, como Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, donde seleccionaban a sus víctimas, principalmente mujeres, extranjeros y personas en estado de alicoramiento, para luego someterlas a secuestros extorsivos y, en algunos casos, abusos sexuales.

De acuerdo con la Fiscalía, en colaboración con el Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura de nueve presuntos integrantes de esta estructura delictiva, mientras que otras dos personas fueron notificadas en centros penitenciarios.

Entre los detenidos se encuentran alias Nova, señalado como el cabecilla de la organización y propietario del taxi utilizado en los crímenes, y alias Pepa, quien se encargaba de recibir y comercializar los bienes robados.

En total, las autoridades imputaron a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, acto sexual violento y uso de menores para la comisión de delitos.

Operativo contra Los de la T - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El ‘modus operandi’ de la banda criminal

El modus operandi de “Los de la T” consistía en hacerse pasar por conductores de vehículos de servicio público en sectores de alta afluencia nocturna.

Una vez las víctimas abordaban los taxis, eran interceptadas por otros miembros de la banda que se movilizaban en motocicletas y automóviles.

Bajo amenazas con armas blancas y de fuego, las personas eran retenidas y obligadas a entregar dinero, claves bancarias y pertenencias.

Según las investigaciones, los delincuentes utilizaban datáfonos para realizar transacciones durante el trayecto, evitando levantar sospechas.

Modus operandi de los robos millonarios en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En algunos casos, las víctimas también fueron sometidas a violencia sexual, lo que agrava la gravedad de los crímenes.

Las autoridades han documentado al menos 28 casos de ‘paseos millonarios’ atribuidos a esta organización, que habrían generado ganancias ilícitas cercanas a los cien millones de pesos colombianos.

Sin embargo, investigaciones adicionales revelaron que la banda podría haber acumulado hasta quinientos millones de pesos mediante sus actividades delictivas.

Durante los allanamientos realizados en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, se incautaron armas traumáticas, cartuchos, estupefacientes, dinero en efectivo, joyas y el vehículo empleado en los delitos.

En cuanto a las medidas judiciales, cinco de los señalados, identificados como Jhon Aldemar Nova León, Óscar Iván Páez Nechiza, Cristian David Alvarado Velásquez, David Alexander Delgado Rocha y Hernán Andrés Giraldo Delgado, fueron enviados a prisión preventiva.

Por otro lado, cuatro mujeres vinculadas al caso, Leidy Katherine Rincón Alcantar, Laura Camila Becerra Ortíz, Mónica Viviana Collazos Quevedo y Lina Marcela Parrada Rojas, deberán cumplir medidas de aseguramiento en sus respectivos lugares de residencia.

Las autoridades destacaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la organización y determinar si existen más hechos relacionados con esta red.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que las capturas se lograron gracias a una serie de allanamientos ordenados judicialmente y al trabajo conjunto de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Sijín, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj) y la Fiscalía General de la Nación.

Galán también anunció un cambio en la tipificación del delito, que ahora será investigado como secuestro en lugar de hurto agravado, debido a que las víctimas eran retenidas durante períodos de entre 10 y 12 horas, tiempo en el que también eran golpeadas.

“Esto permitirá garantizar que las penas y sanciones para estos delincuentes sean acorde con el daño que le produjeron a las víctimas”, afirmó el mandatario.

“Me metieron un cuchillo en la boca”: el testimonio de una víctima de “Los de la T”

Uno de los casos más estremecedores asociados con la banda criminal Los de la T fue revelado por una joven víctima que denunció haber sido secuestrada, golpeada y abusada por varios integrantes de esta organización dedicada a los llamados ‘paseos millonarios’.

El testimonio, compartido en Caracol Radio, describe un episodio de más de tres horas en el que la mujer fue sometida a violencia física y sexual tras abordar un taxi en la madrugada en Bogotá, creyendo que era un servicio seguro.

“A las 2:00 a. m. estaba esperando un Uber, pero no me pasaba ningún servicio. Decidí tomar un taxi con el compañero con el que estaba. Le digo que me tome una foto al taxi por prevención y la toma. Yo me subo sola y sigo mi camino”, contó.

Elementos retenidos a Los de la T - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El trayecto parecía normal hasta que, cerca de su casa, el conductor desvió la ruta.

“Le dije que por qué se desviaba y me dijo que se había equivocado. En ese momento intento bajarme y se me meten dos tipos por cada puerta. Empiezan a golpearme, a estrujarme, a amordazarme, a quitarme mis pertenencias, a insultarme, a manosearme. Todo esto duró más de tres horas”, narró entre lágrimas.

Durante el secuestro, los agresores no solo la atacaron físicamente, sino que la torturaron con sevicia.

“Me metieron un cuchillo en la boca y me cortaron la lengua”, reveló la víctima, quien logró ser liberada cuando su madre, preocupada, activó un sistema de rastreo y empezó a llamar insistentemente.

“Les enviaron la foto del taxi. Les dijeron que ese taxi estaba siendo interceptado y los tipos se alarmaron. Dijeron: ‘esta hijueputa se salvó’, y me tiraron en un barrio del sur que no conocía”.

Tras el ataque, la pesadilla no terminó. La joven aseguró que los agresores la siguieron extorsionando y acosando durante varios días.

“Me seguían llamando de números desconocidos, enviándome fotos obscenas, insultándome. Fue un infierno”, denunció.

Los presuntos integrantes de ‘Los de la T’ fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó delitos como secuestro extorsivo agravado, acto sexual violento y concierto para delinquir. Podrían enfrentar penas de más de 40 años de prisión - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La víctima expresó alivio ante las capturas, pero exigió justicia.

“Agradezco que por fin los hayan capturado. Me da cierto alivio porque no saben el daño psicológico y físico que causaron. Espero que estos tipos vayan a la cárcel y no les den detención domiciliaria. No tienen compasión de nada. En las audiencias se reían, ¡bostezaban!”.