Melissa Gate reveló cuál es el accesorio que más extrañó en ‘La casa de los famosos’: “Todo el tiempo estoy con esto”

Melissa Gate poco a poco se va reintegrando a la vida real, después de haber permanecido 135 días en la competencia de La casa de los famosos Colombia, donde resultó elegida por el público como segunda finalista.

La influencer paisa, a través de sus redes sociales, ha mostrado el día a día que tiene desde que salió de la competencia, pasando por entrevistas en diferentes medios de comunicación, la interacción con sus compañeros y que, finalmente, tiene su celular en las manos.

Sin embargo, una reciente publicación llamó la atención en la que se ve contándole a sus seguidores cuál fue el accesorio que más extraño en la casa estudio.

En el video, Melissa aparece inicialmente frente al espejo de un baño bailando al ritmo de una de las canciones que tanto le gustan y confiesa que finalmente tiene el celular en sus manos.

Es ahí, donde en otro video muestra el accesorio que más le hizo falta en la casa y que le sirve para aislarse del mundo y de los comentarios.

Se trata de unos audífonos y que apenas se lo entregaron en la noche del 10 de junio “todo el tiempo estoy con esto, me aíslo, me encanta la música, me encanta estar escuchando mi música … Así que voy a reproducir mi playlist después de 135 días sin ponerme esto, por fin le doy la bienvenida a mis orejas. Placeres mortales que ustedes no entenderían y yo no quiero explicarles”.

Melissa Gate se despachó en contra de Calderón de la que incluso, dijo se vengaría por todos los comentarios que ha hecho en contra de reconocidos influencers - crédito @meligate_oficial/IG

La publicación provocó reacciones entre sus seguidores, que dejaron sus opiniones en la publicación de una cuenta de entretenimiento que replicó el mensaje de Melissa: “Mi Meli, este mundo no está preparado para personas reales, les encantan esas personas que te hablan lindo de frente y te apuñalan por la espalda”, otros simplemente se dedicaron a pedirle que escuchara las canciones de Altafulla, destilando hate.

La impresionante lista de premios que obtuvo

Al salir del programa y reencontrarse con sus compañeros, Melissa fue informada de los premios que obtuvo tras su paso por el reality.

Melissa Gate ganó más premios que Altafulla 'La casa de los famosos' en su segunda temporada- crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con las presentadoras del After, Gate será la imagen oficial de la marca de cosméticos que patrocinó el programa del Canal RCN, además, consiguió un contrato con una cadena de supermercados con presencia en diferentes países de Latinoamérica.

Sumado a esto, la segunda finalista será la embajadora de una marca de carros de lujo en Colombia, pero la emoción de sus seguidores esperan que se viralice en diferentes pautas a nivel internacional.

Al cierre de mayo de 2025, se perfilaba un año excepcional para Melissa Gate, que no solo fue invitada especial a la semana de la moda de Dubai, sino que también aseguró su presencia en los prestigiosos eventos de Río de Janeiro y París. La paisa ha captado la atención de México, donde se prevé que regrese a un formato televisivo anteriormente explorado por ella.

Melissa Gate consolidó una imagen y se llevó estos premios - crédito redes sociales

Esto alimenta especulaciones sobre su participación en La casa de los famosos All-Stars junto a Yina Calderón. “En México la están buscando para que forme parte de un formato en el que ya participó”, dijo Vicky Berrío, una de las presentadoras del After.

Por otra parte, su influencia sigue creciendo en el ámbito de la belleza y el cuidado personal. Rolda, un patrocinador del programa de convivencia entre famosos, ha elegido a Gate como su rostro oficial, dándole también la oportunidad de inaugurar su propia barbería en Medellín.

Este camino lleno de logros ha llevado a sus seguidores a proclamarla como la verdadera ganadora del momento, argumentando que su notoriedad supera incluso a la de Altafulla.