Marcela Carvajal contó las dificultades de vivir en Estados Unidos tras no conseguir empleo como actriz y terminar trabajando como mesera: “Tengo la suerte de volver a mi país”

La actriz compartió los desafíos de ser migrante en un país donde desconocían su trayectoria, enfrentándose a estereotipos culturales y laborales - crédito Luisa González/Reuters

La actriz Marcela Carvajal, reconocida por su trayectoria de más de 30 años en televisión, cine y teatro, compartió recientemente las dificultades que enfrentó al mudarse a Estados Unidos.

En una entrevista para el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Carvajal relató cómo su experiencia como migrante en Los Ángeles, California, la llevó a desempeñar trabajos fuera de su ámbito profesional, como mesera y en servicios de catering.

“Son cuatro años y medio, casi cinco años que he estado por fuera, en un sitio donde no soy reconocida, donde casi que al principio fue como por diversión volver a comenzar de ceros y cómo audicionar (...) uno dice: ‘rico ser mesero’ y después (cara de triste) (...) pero soy una amante de las experiencias. Yo siento que la vida de un actor se nutre de la vida, pero de la experiencia de la vida”, expresó, reflexionando sobre los retos de comenzar desde cero en un país donde no era reconocida.

