Yina Calderón y la Toxi Costeña reaccionaron tras el triunfo de Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “La ganadora es Melissa”

El cantante Andrés Altafulla fue elegido como el gran vencedor de la segunda temporada del reality, tras obtener el mayor respaldo del público y superar a Melissa Gate, Emiro Navarro y Toxi Costeña - crédito cortesía de prensa del Canal RCN @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

La final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia tuvo como protagonista indiscutido al cantante Andrés Altafulla, quien se consagró como vencedor y obtuvo el premio de 400 millones de pesos.

El triunfo de Altafulla, anunciado en la gala del lunes 9 de junio por Canal RCN, llegó tras una votación del público que lo ubicó por encima de los otros finalistas: Melissa Gate, Emiro Navarro yToxi Costeña.

El respaldo que recibió el artista en redes sociales, potenciado por figuras reconocidas, resultó clave para el desenlace.

Sin embargo, la victoria de Altafulla provocó distintas reacciones entre los otros participantes y allegados. Yina Calderón, empresaria y exconcursante, optó por no acercarse a felicitarlo y no ocultó su disgusto al ver que sus favoritos, en especial su amiga Toxi Costeña, no lograron el primer lugar.

La Toxi Costeña no aceptó el triunfo de Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la celebración, Calderón se mostró visiblemente afectada, eludiendo el festejo y evidenciando las divisiones presentes en la recta final del concurso.

Por su parte, la cantante Toxi Costeña participó en el segmento After junto a Karen Sevillano y Vicky Berrío, donde manifestó su opinión sobre el resultado. “Yo quiero felicitar a la ganadora Melissa, felicidades, te lo mereces, la reina”, declaró, en una clara muestra de apoyo a Melissa Gate. Las presentadoras intervinieron para aclarar que el verdadero ganador había sido Altafulla, evitando así confusiones entre los televidentes.

Yina también se mostró afectada en redes sociales

Minutos después de revelarse el ganador de la segunda temporada del programa, la empresaria de fajas se separó del grupo de famosos y decidió compartir su sentir por medio de historias de Instagram.

“Perdonenme el rostro, pero lloré… La verdad me parece injusto porque sé cuanto le toco duro a Melissa, a mí, a La Toxi Costeña a Emiro, que fuimos los que empezamos desde el primer día y que nos metimos re duro con el proyecto… y que se lo gane alguien que no hizo nada”, dijo la empresaria.

Yina además confesó que esa fue una de las razones por las que decidió no ir al programa del After junto a Karen y Vicky, pues no está de acuerdo con el resultado final de las votaciones. “No voy a aparecer en el After porque ustedes saben que no me interesa ser hipócrita,l si estoy como triste”, añadió Calderón.

La empresaria se dejó ver conmovida por el resultado de las votaciones y aseguró que el premio era de Melissa - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Altafulla conquista ‘La casa de los famosos Colombia 2025′ con el 51,84% de los votos

El mensaje del Jefe dirigido a Andrés Altafulla durante la final de La casa de los famosos Colombia 2025 destacó el impacto que tuvo el cantante barranquillero en el desarrollo del reality, comparándolo con un jugador que entra en el segundo tiempo y cambia el rumbo del partido.

En ese contexto, Altafulla se consagró como el ganador absoluto del programa, tras obtener el 51,84% de los votos del público y recibir un premio de 400 millones de pesos. La audiencia respaldó masivamente al artista, quien no formó parte del elenco inicial, pero logró conquistar a los televidentes y a sus compañeros.

La final de la segunda temporada del reality, conducida por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, mantuvo la atención de los seguidores hasta el último momento. Melissa Gate se ubicó en el segundo lugar con el 44,81% de los votos, seguida por Emiro Navarro (2,01%) y La Toxi Costeña (1,34%). La competencia entre Altafulla y Melissa Gate se mantuvo reñida hasta el anuncio final, cuando los presentadores revelaron el nombre del ganador y la cifra del premio.

Andrés Altafulla ganó 'La casa de los famosos' en su segunda temporada- crédito cortesía Canal RCN

La reacción de Altafulla al conocer su victoria fue inmediata y emotiva. El cantante se arrodilló en señal de agradecimiento a Dios, mientras las cámaras captaban su llanto y gritos de alegría. “Gracias Colombia por permitir esta victoria y gracias Dios por hacer este milagro, te amo”, expresó Altafulla al momento de apagar las luces de la casa, un gesto simbólico que marcó el cierre de la temporada.

El recorrido de Altafulla en el reality estuvo marcado por varios momentos de tensión y controversia. Aunque no ingresó en el estreno, su llegada meses después generó reacciones encontradas entre los participantes.