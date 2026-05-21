Deportivo Cali tendría como fichaje a un recordado jugador de la selección Colombia: “Está muy cerca”

Deportivo Cali actualmente juega la fase de grupos de la Copa Colombia, mientras analiza la reconstrucción de la plantilla para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

Deportivo Cali quiere volver a la pelea por un título y para eso se enfoca en armar una plantilla competitiva en el segundo semestre, usando la base que fue hecha por el extécnico Alberto Gamero y manejada ahora por Rafael Dudamel, que tuvo al equipo cerca de clasificar a los playoffs.

Para eso, estaría cerca nada menos que un jugador con pasado en la selección Colombia, que defendió la camiseta de la Tricolor en Copa América y eliminatorias al mundial, además de su pasado en el fútbol de Europa, que lo puso en el radar de varias escuadras importantes en su momento.

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Por lo pronto, el conjunto Azucarero aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Colombia, gracias a las tres victorias en la fase de grupos que le dieron el cupo con una jornada de anticipación, por lo que cumple con uno de los objetivos en la temporada y así cerrar el primer semestre con una buena noticia.

“Está muy cerca, Dios quiera”

A inicios de 2026, el cuadro Verdiblanco se destacó por ser de los que mejor se reforzó para la temporada, con la llegada de jugadores como Stiven Rodríguez, el portero Pedro Gallese, el defensor Luis Manuel Orejuela, entre otros que le dieron un salto de calidad a la plantilla.

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Ese mismo mercado se daría en el Deportivo Cali por la posible contratación de nada menos que Jeison Murillo, el central que es recordado por vestir la camiseta de la selección Colombia durante muchos años y jugar un semestre en el Barcelona de España, del que se fue sin mucho por destacar.

Jeison Murillo fue una de las piezas importantes de la selección Colombia entre 2014 y 2020 - crédito FCF

Durante una charla con el periodista Jorge Millán, Murillo afirmó que “vio bien” al equipo tras su triunfo 1-0 sobre Alianza en el estadio Palmaseca por Copa Colombia, en la cuarta fecha, y que le dio la clasificación a octavos de final para los vallecaucanos: “Se ganó, que era lo importante”.

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A la pregunta sobre la posibilidad de llegar al Deportivo Cali, el defensor respondió que “vamos a ver cuándo se da esa oportunidad y yo poder aprovecharla”, pero lo que llamó la atención fue la revelación sobre un acercamiento del club para contratarlo: “Está muy cerca, Dios quiera”.

Jeison Murillo volvería al fútbol colombiano después de 16 años, siendo su última experiencia en 2010 - crédito Lavandeira Jr./EFE

Murillo termina contrato con su actual club, Al Shamal de Qatar, el 30 de junio, así que quedará libre para julio y se facilitaría la vinculación con los azucareros, que lo quieren de vuelta después de que salió de sus divisiones inferiores en 2009, antes de dar el salto a España.

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Buena campaña en Copa Colombia

Después de la eliminación en la Liga BetPlay, tras el empate 1-1 ante Tolima en la última fecha, además de continuar comprometido en la tabla de promedios, a los dirigidos por Rafael Dudamel solo les quedaba responder ante los aficionados en la fase de grupos de la Copa Colombia.

Deportivo Cali le dio una alegría a sus hinchas con la clasificación a octavos de final, luego de ganar sus tres compromisos disputados hasta el momento, uno de ellos con goleada 5-1 sobre Boca Juniors en el estadio Pascual Guerrero, donde se suspendió el juego unos minutos por desmanes de aficionados del América.

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Deportivo Cali se convirtió en uno de los primeros clasificados a los octavos de la Copa Colombia 2026 - crédito Colprensa

Los azucareros avanzaron por primera vez bajo este nuevo formato de la Copa Colombia, ya que en la edición 2025 decepcionó por su temprana eliminación con apenas tres puntos, en el último puesto y agravando la crisis económica de ese entonces, antes de la llegada de los nuevos dueños.

El último encuentro del Cali será de visita al Real Santander, en el estadio Villa Concha de Piedecuesta, el domingo 24 de mayo, y después esperará por su rival de la llave E de la fase 1B, que será entre Atlético Nacional y Tigres, que jugarán a mediados de julio por la clasificación a octavos.

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