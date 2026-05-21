Bogotá acabó con el sueño del Unión Magdalena: Real Cartagena es finalista de la Primera B

Unión Magdalena y Bogotá FC se enfrentaron en el estadio Armando Maestre de Valledupar - crédito Unión Magdalena

La Primera B del fútbol colombiano entró en su etapa de definición para conocer al primer equipo que entrará en la pelea por uno de los dos cupos del ascenso a la Liga BetPlay, que se dará en diciembre y para eso se jugará la final semestral en junio, tras un emocionante cierre de los cuadrangulares.

Real Cartagena clasificó a la final del primer semestre gracias al Bogotá FC, conjunto que, pese a que no peleaba nada, terminó con broche de oro su participación en el compromiso frente al Unión Magdalena, que sí llegó a ese duelo con opción de clasificar a la fase definitiva.

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De esta manera, ya se tienen a los dos conjuntos que pelearán por la victoria en el Torneo BetPlay 2026-I y el primer clasificado a la gran final anual, aunque dependerá de sus resultados a lo largo de la temporada si asegura el ascenso de manera anticipada, sin necesidad de esa serie.

Unión Magdalena perdió la oportunidad

En el estadio Armando Maestre de Valledupar, donde el Ciclón Bananero debió ser local porque Barranquilla no aceptó la solicitud para jugar allí en horas de la noche, se dio el primer compromiso del grupo B que iba a definir si se confirmaba un finalista o se alargaba la espera.

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Por desgracia para el Unión Magdalena, Bogotá le sacó un empate 0-0 en la capital del Cesar, con un juego defensivo en el que le cerró todos los espacios a los dirigidos por Carlos Silva, que crearon toda clase de oportunidades en los 90 minutos, pero fallaron en sus acciones de ataque.

Unión Magdalena le dijo adiós a la final semestral de la Primera B por el empate sin goles con el Bogotá - crédito Dimayor

Pese a que los capitalinos no ganaron ningún compromiso, realizaron una actuación enorme en Valledupar para mantener el cero en su arco, donde el portero Daniel Aguilar fue una de las figuras por sus atajadas, sobre todo una en los últimos minutos que salvó a los bogotanos.

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Otro hecho destacado fue el gol anulado a Unión Magdalena, de Juan Romero a los 86 minutos, pero el juez de línea levantó la bandera por un fuera de lugar y acabó con la alegría de los samarios en el Armando Maestre, pues estaban ilusionados con pelear el cupo a la final del primer semestre.

Este fue el fuera de lugar del Unión Magdalena en los últimos minutos ante Bogotá, por el que le anularon un gol - crédito Captura de video Win Sports

De esta manera, el Ciclón Bananero se queda eliminado en el Torneo BetPlay 2026-I con nueve puntos en los cuadrangulares, mientras que el Bogotá, que no disputaba unos cuadrangulares desde el Apertura 2022, cerró con tres unidades que le ayudarán para la reclasificación, otro camino para el ascenso.

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Real Cartagena clasificó sin jugar

Mientras se daba el empate sin goles en Valledupar, en la capital de Bolívar los aficionados pasaron del suspenso y el drama, a las lágrimas de alegría por conseguir un objetivo que les fue esquivo por muchos años y es una luz de esperanza para salir de la segunda división.

El Real Cartagena se clasificó gracias al Bogotá FC, pues con el empate ante Unión Magdalena, se volvió inalcanzable en el liderato con 10 puntos, cifra que le permitió celebrar previo a su encuentro frente al Barranquilla en el estadio Jaime Morón, en la noche del jueves 21 de mayo.

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Real Cartagena volverá a jugar una final semestral en la Primera B desde la de 2008, año en el que logró el ascenso - crédito Real Cartagena

Los heróicos lograron ese primer puesto después de vencer en la quinta fecha a los capitalinos en Techo por 2-1, aprovecharon que los samarios igualaron 1-1 con el Barranquilla en el Romelio Martínez y eso les dio la ventaja para estar tranquilos en la última jornada.

De esta manera, Real Cartagena vuelve a una final semestral después de 18 años, la última fue en el Torneo Finalización 2008, y se verá con el Envigado, conjunto que desea el ascenso y conserva buena parte de la base con la que había jugado en la Liga BetPlay hasta 2025.

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