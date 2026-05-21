Katherine Miranda culpó a Gustavo Petro por ataque a sede de Paloma Valencia: “La intolerancia desde la presidencia termina en muerte”

Katherine Miranda reafirmó su férrea oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito César Carrión/Presidencia - @KatheMirandaP/X

El ataque a la sede de campaña de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en Bogotá, ocurrido en la tarde del jueves 21 de mayo de 2026, causó una fuerte reacción de los miembros de los partidos de oposición en el país; que repudiaron los actos en los que las instalaciones de la aspirante presidencial sufrieron graves daños, a 10 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

Frente a lo ocurrido, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, responsabilizó al presidente de la República, Gustavo Petro, por lo ocurrido, al afirmar que “la intolerancia promovida desde la presidencia termina convertida en muerte en las calles”. Para la congresista, las posturas del primer mandatario han dado pie para estas expresiones violentas.

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En efecto, la parlamentaria -que se declaró en rebeldía a la dirección de su partido, que apoya al oficialista Iván Cepeda Castro- expresó su alarma por los hechos y recordó cómo el jefe de Estado sería el principal instigador. “Petro salió a decir que las fachadas son ‘públicas’ y pueden ser vandalizadas. Hoy, violentos atacan la sede de campaña de Paloma Valencia”, sostuvo la representante opositora.

La representante a la Cámara Katherine Miranda rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, sobre la protestas, que habrían incitado el vandalismo - crédito @KatheMirandaP/X

Con ello recordó las afirmaciones del primer mandatario, en relación con el mural de ‘falsos positivos’ pintado por contradictores del expresidente Álvaro Uribe a las afueras de su residencia, en Rionegro (Antioquia), cuando dijo en el más reciente Consejo de Ministros que ”todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada” y que no consideraba una “amenaza” esta intervención.

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Miranda se despachó contra Petro: “El poder no puede convertirse en cómplice del odio”

Para Miranda, la reacción del presidente Petro constituye un mensaje peligroso. “Así empiezan los países donde el poder deja de condenar la violencia y empieza a justificarla. La intolerancia promovida desde la Presidencia termina convertida en muerte en las calles”, refirió la parlamentaria, que salió a darle un fuerte espaldarazo a la aspirante presidencial, que lucha por seguir en carrera.

Miranda, que fue arrendataria del inmueble que ahora ocupa la sede de campaña de Valencia, ubicado en el sector de Chapinero, sobre la carrera Séptima, insistió en que los mensajes desde las altas esferas del Gobierno agravan la situación política. Según la representante, la falta de condena explícita por parte del Ejecutivo a estos actos alimenta la percepción de permisividad hacia los ataques perpetrados.

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“Es gravísimo. El poder no puede convertirse en cómplice del odio”, enfatizó la congresista, que no logró continuar su carrera en el Legislativo, al quedar lejos del objetivo de convertirse en senadora, pero que en este proceso ha demostrado su apoyo público a la aspirante del Centro Democrático y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la congresista.

Paloma Valencia señaló a Iván Cepeda de estar detrás de estos ataques

Cabe destacar que, en respuesta al ataque, Valencia transmitió un mensaje en el que relacionó el hecho con acciones anteriores sufridas por su equipo. “Estamos en nuestra sede de Bogotá y en otro acto cultural de Cepeda vinieron ahora a destruir nuestra sede, igual que hicieron con la casa del presidente Uribe. Porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza y con destrucción”, dijo.

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La senadora y candidata presidencial, acompañada de su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, y otros simpatizantes, rechazaron el acto de vandalismo contra su sede de campaña en Bogotá, que calificaron como una incitación al odio - crédito suministrada a Infobae Colombia

De la misma manera, la caucana, candidata de los sectores de centro-derecha, aseguró que el hostigamiento busca amedrentar a su campaña. “Nos quieren amilanar, nos quieren estigmatizar. Pero no pasará, porque nosotros los vamos a derrotar, les vamos a ganar y tenemos cómo defendernos”, agregó la política, que se mostró intranquila a 10 días de que se adelante la primera vuelta.

Junto a la senadora del Centro Democrático, Oviedo remarcó la importancia de la democracia y condenó la incitación al enfrentamiento. “La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos en esa contradicción justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande”, destacó el exconcejal de Bogotá en sus afirmaciones.

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