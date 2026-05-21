Secretario de Gobierno rechazó actos de vandalismo en Bogotá en medio de manifestaciones: un adulto mayor fue agredido

Manifestantes lanzaron piedras contra las cámaras de la estación de Transmilenio y agredieron a un adulto mayor que estaba esperando el bus - crédito @GAquinteroA/X

Hubo caos en la movilidad en Bogotá. El 21 de mayo se registraron varias manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y, según reportó la Secretaría Distrital de Movilidad, a las 5:27 p. m. todavía continuaba una marcha en la calle 26 con carrera 33, generando afectación en ambos sentidos del corredor vial. El servicio de transporte de Transmilenio quedó suspendido en las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria.

También hubo afectaciones en la movilidad en la NQS con calle 52; la estación Universidad Nacional se mantuvo cerrada por un tiempo y hasta las 5:37 p. m. se autorizó su apertura. Además, sobre la carrera Séptima, en la calle 45 y en la calle 50, también hubo manifestaciones que posteriormente se tornaron violentas.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, se refirió a las protestas que se registraron en la capital y los hechos de violencia que tuvieron lugar en medio de las mismas. De acuerdo con el funcionario, los actos de vandalismo que se presentaron generaron afectaciones en las instalaciones de dos sedes de campañas políticas y algunas estaciones del sistema de transporte público.

La movilidad en Bogotá se vio afectada por distintas manifestaciones y hechos de vandalismo - crédito @SectorMovilidad/X

Asimismo, un adulto mayor fue agredido por algunos encapuchados. El ciudadano se encontraba esperando el bus en una estación de Transmilenio, cuando fue golpeado con piedras. La víctima no estaba participando en las marchas.

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“En estos hechos, incluso, fue agredido un adulto mayor que no participaba en la manifestación, mientras se lanzaban piedras contra las cámaras de @TransMilenio”, detalló Quintero Ardila.

El funcionario advirtió que este tipo de conductas vandálicas tienen como fin provocar una respuesta por parte de la fuerza pública, lo que puede derivar en situaciones todavía más graves. En ese sentido, indicó que los funcionarios del Distrito que hacen frente a las manifestaciones procuran actuar de manera proporcional, buscando siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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El secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila rechazó actos de vandalismo en Transmilenio, que terminaron afectando a un adulto mayor - crédito @GAquinteroA/X

“El Distrito seguirá actuando con responsabilidad y bajo el principio de proporcionalidad. En este contexto electoral, nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de todas y todos, sin distinción”, explicó.

Ataques a la sede de campaña de Paloma Valencia

A través de una publicación en X, el secretario de Gobierno también condenó los actos de vandalismo que se presentaron en la sede de campaña de Paloma Valencia y de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ubicada sobre la carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.

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El servidor público afirmó que un grupo aislado hizo uso de la violencia en medio de las manifestaciones y que las personas responsables de estos hechos agredieron a los gestores de Diálogo y de Convivencia que estaban en terreno, quienes pretendían restablecer el orden público de manera pacífica.

“Este tipo de hechos no ayudan a superar la injusta estigmatización que recae sobre la gran mayoría de personas que ejercen su derecho a la movilización de forma pacífica”, precisó.

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El secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila condenó actos de violencia perpetrados con la sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá - crédito @GAquinteroA/X

La campaña de Valencia y Oviedo emitió un comunicado al respecto, en el que describió lo ocurrido. En el documento se indica que las personas que irrumpieron en el lugar pintaron grafitis en puertas y paredes, robaron elementos de la fachada y pusieron en peligro a los ciudadanos que estaban dentro de la sede.

De igual manera, advirtió que no es la primera vez que personas vinculadas a la campaña de Paloma Valencia se ven afectadas por actos de violencia. En Antioquia, por ejemplo, la esposa del expresidente Álvaro Uribe habría sido intimidada por algunos ciudadanos que estaban cerca de su residencia, haciendo una manifestación.

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“A pocos días de las elecciones, estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia. Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados”, añadió.