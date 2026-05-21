Colombia

La producción de petróleo en Colombia disminuyó en 2026 y hay alerta por lo que le espera al país frente al fenómeno de El Niño

Un informe de Campetrol advierte el impacto de una nueva regulación propuesta sobre el gas natural e insta a reconsiderar medidas para promover un entorno estable y mayor inversión en el mercado energético colombiano

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Las finanzas del Estado colombiano dependen en gran parte del petróleo - crédito Eli Hartman/Reuters
Las finanzas del Estado colombiano dependen en gran parte del petróleo - crédito Eli Hartman/Reuters

Colombia atraviesa una coyuntura de precios internacionales del barril de Brent en niveles sin precedentes, una disminución en la producción de petróleo y un aumento notable en la importación de gas, según el último informe de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), que advierte sobre desafíos regulatorios y laborales para el sector energético nacional.

El documento detalla que en abril de 2026, el precio internacional del Brent alcanzó los USD117,3 por barril, lo que supone un incremento anual del 72,2%. La producción promedio diaria de petróleo fiscalizado para marzo fue de 740.500 barriles, lo que representa una baja interanual del 1%. Además, la producción nacional de gas cayó un 14,7% para este periodo, lo que agudizó la dependencia del gas importado.

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De acuerdo con el mismo, abril estuvo marcado por una presión alcista global en los precios del crudo, impulsada por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y un déficit global de oferta de 8,6 millones de barriles diarios. El precio del Brent, que se mantuvo por encima de los cien dólares por segundo mes consecutivo, es el promedio mensual más alto desde junio de 2022.

La producción promedio diaria de petróleo fiscalizado en Colombia se ubicó en 740.5000 barriles - crédito Campetrol
La producción promedio diaria de petróleo fiscalizado en Colombia se ubicó en 740.5000 barriles - crédito Campetrol

A nivel local, la producción comercializada de gas se ubicó en 700 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), cifra que representa una caída de 14,7% respecto a marzo de 2025. Campetrol precisa que la combinación de menor producción local y precios internacionales elevados agrava el equilibrio energético del país.

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Exportaciones de petróleo y dinámica de importación de gas

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones de petróleo y derivados ascendieron a USD3.438 millones, un incremento del 0,8% frente al mismo periodo de 2025. Solo en marzo, las ventas externas alcanzaron USD1.564 millones, lo que supone una subida anual del 7,2% y un repunte mensual del 78,8%, favorecido por los altos precios internacionales.

El informe también muestra la creciente participación del gas importado en el mercado colombiano. En marzo, las importaciones de gas totalizaron 202,5 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes al 22,4% del abastecimiento nacional. Además, el documento alerta que el fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre de 2026, podría incrementar la demanda de generación térmica y, por tanto, la necesidad de importaciones adicionales.

El fenómeno de El Niño que se aproxima sería el más fuerte de las últimas décadas - crédito John Vizcaino/Reuters
El fenómeno de El Niño que se aproxima sería el más fuerte de las últimas décadas - crédito John Vizcaino/Reuters

Operación de taladros y conflictos regionales

Otro dato que reveló el informe es que Colombia registró en abril 113 equipos activos, de los cuales 33 se destinaron a perforación y 80 a mantenimiento de pozos. Esto representa una disminución del 3,4% frente a marzo, aunque supone un aumento del 1,8% en comparación con abril de 2025.

También se evidenciaron conflictos laborales y sociales en regiones como Arauca, Bolívar, Meta y Santander, principalmente por bloqueos y desinversión. En el Meta, la interrupción de 16 equipos de mantenimiento afectó a más de 1.200 trabajadores directos, además de perjudicar a proveedores y la seguridad en las operaciones industriales.

Polémica por el nuevo decreto de gas natural

El sector energético colombiano enfrenta incertidumbre por el proyecto de decreto que modifica el marco de comercialización del gas natural, presentado por el Ministerio de Minas y Energía. Campetrol advirtió que la falta de definiciones sobre el “estado de estrechez” y la exclusión de las refinerías de la demanda esencial generan inseguridad jurídica, lo que pone en riesgo la inversión y el suministro del país.

Nelson Castañeda es el presidente ejecutivo de Campetrol - crédito Campetrol
Nelson Castañeda es el presidente ejecutivo de Campetrol - crédito Campetrol

Frente a esto, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, dijo que “en un momento en que Colombia necesita urgentemente atraer inversión y garantizar el suministro, modificar las reglas de contratos ya firmados, dejar sin definición clara el estado de estrechez y excluir a las refinerías de la demanda esencial son decisiones que generan incertidumbre donde se necesita confianza”.

Coyuntura favorable para Colombia

A propósito de los desafíos del sector, Castañeda aseguró que “los precios internacionales del petróleo muestran una coyuntura favorable que Colombia debería aprovechar para fortalecer la actividad del sector, impulsar nuevos proyectos y aumentar la producción nacional”.

También explicó que “por ello, es fundamental avanzar en condiciones que promuevan mayor inversión, competitividad y continuidad de las operaciones”.

El dirigente insistió en hacer un llamado al Gobierno nacional a revisar el proyecto de decreto sobre gas natural. Destacó que “la seguridad energética es una responsabilidad compartida que exige certeza regulatoria y una evaluación de impacto intersectorial”.

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