Así está la disputa por el puesto de defensor central de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Orozco afirmó que no hay que dejarse llevar solamente de lo visto ante Croacia y Francia - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia define su lista de 26 convocados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los nombres saldrán de los 55 preseleccionados que dio a conocer el director técnico, Néstor Lorenzo, el pasado 14 de mayo.

Por lo general, para las máximas citas orbitales se llevan dos jugadores para cada posición del campo, exceptuando la de arquero, en la que se llevan tres. Ocho fueron los preseleccionados en la posición de defensor central. Jhon Lucumi y Davinson Sánchez, que parecen tener seguro su cupo al ser los más habituales en la nómina titular de Colombia. Willer Dita y Jhojan Romaña que parecen estar en una etapa del proceso en la que esperan su inclusión en el equipo, pero sin una chance real, por participación en la Eliminatoria Sudamericana, de ser convocados a la Copa del Mundo 2026; y cuatro nombres que se pelearían los dos cupos restantes: Yerson Mosquera, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Juan David Cabal.

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Jhon Lucumí, el jugador con más minutos en la era de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Este es el desgloce de sus estadísticas esta temporada para entender su actualidad e intentar aterrizar sus chances de ir al Mundial:

Estadísticas de Yerson Mosquera

Es posiblemente el central que más argumentos presenta para quedarse con uno de los cupos restantes. El defensor del Wolverhampton Wanderers disputó 26 partidos, fue titular en 23 y acumuló 2.052 minutos, números que reflejan continuidad y confianza.

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Además, sobresale en varios apartados defensivos: promedió 2.3 entradas por partido, 1.1 intercepciones, 4.2 despejes y apenas fue regateado 0.6 veces por encuentro. También tuvo dos errores que terminaron en remate, aunque ninguno acabó en gol. En el juego físico ganó 5.9 duelos por partido, con un 64 % de efectividad en duelos en el suelo.

Su gran punto débil pasa por la disciplina. Recibió 10 tarjetas amarillas y cometió dos penales.

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Con la selección Colombia todavía tiene poca experiencia: suma apenas 4 partidos, 183 minutos y un gol, aunque cada convocatoria parece acercarlo más a consolidarse dentro del grupo principal.

Yerry Mina, Carlos Cuesta, Juan David Cabal y Yerson Mosquera pelean dos cupos al Mundial con Colombia - crédito FCF

Estadísticas de Yerry Mina

Pese a que las lesiones marcaron parte de sus últimos años, Yerry Mina volvió a tener continuidad con el Cagliari. Jugó 25 partidos, todos como titular, y acumuló 2.063 minutos disputados.

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El defensor sigue siendo dominante en el juego aéreo. Ganó 2.3 duelos aéreos por partido con una efectividad del 65 %, la mejor entre los candidatos analizados junto a Carlos Cuesta. Además, aportó dos goles y registró seis vallas invictas.

Otro aspecto positivo es que apenas fue regateado 0.3 veces por encuentro, una cifra muy baja para un defensor central. También mostró seguridad en la salida con 41.8 pases precisos por partido y un 81 % de precisión general.

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Sin embargo, también dejó algunas dudas: cometió un error que terminó en gol y fue expulsado una vez por roja directa, además de una doble amarilla.

La gran ventaja de Mina sigue siendo la experiencia con la selección Colombia. Es, por mucho, el central con más recorrido entre los aspirantes secundarios. Acumula 41 partidos, 3.233 minutos, 6 goles y 1 asistencia con la camiseta nacional. De hecho, continúa siendo uno de los defensores más goleadores en la historia reciente del combinado colombiano.

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Juan Cabal y Carlos Cuesta llegan con menos ritmo

El caso de Juan Cabal es complejo. El defensor de Juventus apenas disputó 12 partidos y solo fue titular en dos ocasiones. Sumó 296 minutos en la temporada, aunque logró marcar dos goles, algo llamativo considerando su escasa participación.

Sus estadísticas reflejan poca continuidad. Apenas registró 0.8 entradas por partido y ganó solo el 43 % de sus duelos totales. A favor tiene la versatilidad, pues puede desempeñarse como central y lateral, algo que suele valorar el cuerpo técnico.

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Con la selección Colombia también tiene poca experiencia: apenas suma 3 partidos y 110 minutos.

No obstante, la particularidad del caso Juan David Cabal pasa por el gusto que tiene por su juego Néstor Lorenzo, seleccionador nacional. Como contó AS Colombia hace unas semanas, Lorenzo tiene especial gusto por Cabal, y no en vano lo ha colocado incluso por encima de Mosquera, una muestra de ello fue el partido ante Francia en donde fue titular y Mosquera no. Su poca participación en la Juventus tendría que ver con asuntos contractuales y no futbolísticos.

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Por su parte, Carlos Cuesta atraviesa quizá el momento más irregular del grupo. El ahora defensor de Vasco da Gama solo disputó tres partidos en la temporada reciente, aunque todos como titular.

Sus números defensivos muestran aspectos interesantes. Promedió 6 despejes por encuentro y ganó el 77 % de los duelos aéreos, el porcentaje más alto entre todos los centrales analizados. También anotó un gol.

No obstante, el poco rodaje genera dudas importantes. Además, recibió una tarjeta roja y cometió un penal en apenas tres partidos disputados.

En la selección Colombia sí tiene un recorrido mucho más amplio que Mosquera y Cabal. Acumula 23 partidos y 1.804 minutos, aunque todavía no registra goles ni asistencias.