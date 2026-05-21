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Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la quinta carrera de la temporada 2026

La gran carpa del automovilismo reanuda sus actividades tras unas semanas de receso, con novedades confirmadas en varios de los equipos y preguntas que todavía prevalecen alrededor del reglamento técnico

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El Gran Premio de Canadá verá la incorporación de nuevos paquetes de actualizaciones en algunos equipos de la parrilla de la Fórmula 1 - crédito Brian Snyder/REUTERS
El Gran Premio de Canadá verá la incorporación de nuevos paquetes de actualizaciones en algunos equipos de la parrilla de la Fórmula 1 - crédito Brian Snyder/REUTERS

Con mejores sensaciones en Miami luego de las controversias por el reglamento técnico y el denominado “superclipping”, la Fórmula 1 hace su regreso para una nueva carrera en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, correspondiente al Gran Premio de Canadá, la quinta parada de la temporada 2026.

Tras los ajustes ordenados por la FIA en Miami a los monoplazas luego de los constantes ataques y cuestionamientos de fans y periodistas especializados en la categoría reina, se evidenció cierta mejora en el espectáculo. Pero los indicios apuntan a que Canadá podría ser un asunto muy diferente por las características particulares del trazado semipermanente.

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Debido a que la recarga de las baterías se hace en los pasos por curvas una vez los pilotos frenan, el hecho de que predominen las rectas —y particularmente la del tercer sector, la más larga— hacen que los equipos afronten la cita con la incertidumbre alrededor de en qué momentos gestionar y recargar, y en cuáles emplearse a fondo, sabiendo que una decisión equivocada en ese sentido podría ser fatal.

En Miami se hizo evidente que los equipos de la parrilla le recortaron diferencias a Mercedes, más allá de los ajustes al reglamento técnico ordenados por la FIA. Por ello, el equipo alemán confirmó que traerá un nuevo paquete de mejoras, tanto aerodinámicas como electrónicas, orientada a las largadas, donde Ferrari tiene ventaja.

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Ante la mejora de la parrilla vista en Miami, Mercedes anunció un paquete de mejoras para el GP de Canadá - crédito Rebecca Blackwell/Reuters
Ante la mejora de la parrilla vista en Miami, Mercedes anunció un paquete de mejoras para el GP de Canadá - crédito Rebecca Blackwell/Reuters

McLaren y Ferrari no han dado mayores pistas sobre qué presentarán, mientras que en las filas de Red Bull la meta es seguir reduciendo el peso del monoplaza. Cadillac anunció nuevo alerón delantero, Aston Martin continúa trabajando en la gestión energética que tantos dolores de cabeza le viene generando desde la pretemporada.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Canadá

El circuito semipermanente Gilles Villeneuve se caracteriza por su estrechez y por el predominio de rectas que favorecen la velocidad punto de los monoplazas - crédito F1
El circuito semipermanente Gilles Villeneuve se caracteriza por su estrechez y por el predominio de rectas que favorecen la velocidad punto de los monoplazas - crédito F1

El GP de Canadá está pactado para realizarse sobre un total de 70 vueltas. Este año se celebrará la 55.ª edición, y la 45.ª en el circuito Gilles Villeneuve, que ya se transformó en uno de los infaltables de la categoría.

Debido a su condición de semipermanente, es un trazado que en ciertas secciones es similar a los circuitos urbanos, con poco espacio para maniobrar y en los que ver sobrepasos es prácticamente imposible. Como en Miami, el paso por curva obliga a calcular al milímetro la distancia con el muro, buscando sacar el mejor tiempo posible a la vez que evitar un accidente.

A la vez, tiene secciones de curvas técnicas y rectas extensas en las que los pilotos se emplean a fondo. Convivir con ambas condiciones es una tarea compleja, y explica que sea un trazado propenso a los accidentes.

La superficie de la pista, reacondicionada en 2024, es lisa y de baja abrasión. Debido a que solo se utiliza para la Fórmula 1, las condiciones del circuito cambian de forma constante en cada sesión, mientras el asfalto se adapta a las gomas.

El piloto británico George Russell, de Mercedes, fue el cangador del Gran Premio de Canadá de 2025 - crédito Christinne Muschi/The Canadian Press/AP
El piloto británico George Russell, de Mercedes, fue el cangador del Gran Premio de Canadá de 2025 - crédito Christinne Muschi/The Canadian Press/AP

En ese sentido, Pirelli confirmó que su selección de neumáticos para el fin de semana será, como en Miami, la gama más blanda, con los compuestos C3, C4 y C5 para afrontar la pista de 4,361 kilómetros de longitud.

Para este fin de semana, las previsiones climáticas se esperan que sean templadas, acordes con la temporada de primavera en el hemisferio norte. Se espera una mínima de 11°C y una máxima de 20°C, con probabilidades de lluvia bajas excepto por el día de la carrera, donde se esperan chubascos.

Hora y dónde ver el GP de Canadá de Fórmula 1 en Colombia

  • Lugar: Circuito Gilles Villeneuve, Montreal, Canadá.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 1: viernes 22 de mayo, 11:30 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la clasificación sprint: viernes 22 de mayo: 3:30 p. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la carrera sprint: sábado 23 de mayo, 11:00 a. m.
  • Fecha y hora de la clasificación: sábado 23 de mayo: 3:00 p. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la carrera: domingo 24 de mayo, 3:00 p. m.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Canadá

Luego de cuatro carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
Luego de cuatro carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
  • Andrea Kimi Antonelli - 100 puntos
  • George Russell - 80 puntos
  • Charles Leclerc - 59 puntos
  • Lando Norris - 51 puntos
  • Lewis Hamilton - 51 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Canadá

  • Mercedes - 180 puntos
  • Ferrari - 110 puntos
  • McLaren - 94 puntos
  • Red Bull Ford - 18 puntos
  • Alpine-Mercedes - 16 puntos

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