Colombia

Familia lucha por un medicamento para su hijo de 5 años: tutela exige la entrega, pero el proceso no avanza

La demora en la gestión del medicamento recetado impacta la condición de un menor que enfrenta distrofia muscular, mientras persiste el debate entre entidades sobre responsabilidades tras el fallo a favor de sus derechos fundamentales

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano adulta sosteniendo la mano de un niño. La mano del niño tiene una vía intravenosa con esparadrapo sobre una sábana con diseño azul.
La familia de un menor denuncia atraso en entrega de tratamiento para distrofia muscular pese a fallo judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño oriundo del municipio de Arjona (Bolívar), de cinco años, sigue sin recibir un medicamento llamado Eteplirsen, pese a que un juez ordenó su importación en 48 horas, un retraso que, según su familia, agrava el impacto de la distrofia muscular de Duchenne que padece y compromete su vida.

De acuerdo con la denuncia, la orden judicial fue emitida el 20 de abril de 2026 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena. Un mes después del fallo, la madre del menor aseguró que el medicamento todavía no ha sido entregado, en diálogo con el medio local El Universal.

PUBLICIDAD

Sin el tratamiento correcto, muchos pacientes pierden la capacidad de caminar, requieren silla de ruedas y su expectativa de vida puede reducirse de forma acelerada. De ahí la importancia de la entrega para la vida del pequeño.

La madre del menor, identificada como Julieth Tom Flórez, relató al diario que la familia vive una angustia constante ante la falta del tratamiento. Además contó que el caso de su hijo fue evaluado el 17 de diciembre de 2025 en una junta médica neuromuscular realizada en Barranquilla, en la Clínica General del Norte, donde especialistas prescribieron Eteplirsen, comercializado como Exondys 51.

PUBLICIDAD

“Se hizo la solicitud de importación del medicamento, pero el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la negó”, aseguró la ciudadana.

Adolescente sentada de perfil en una habitación de hospital oscura, con las manos sobre una mesa junto a un plato vacío; una cama es visible al fondo.
Los familiares piden una rápida solución - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fallo judicial ordenó a Invima y a Salud Total iniciar el trámite en 48 horas

Ante la negativa inicial, la familia presentó una acción de tutela contra Salud Total EPS y el Invima. El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena falló a favor del menor, por lo que el medicamento tenía que ser entregado en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la familia indicó que el tratamiento sigue sin ser entregado.

La EPS me dijo que quiere que el niño reciba el medicamento, pero que si el Invima no autoriza la importación ellos no pueden hacer nada. Eso tampoco es válido porque la responsabilidad de Salud Total no desaparece porque Invima diga no”, puntualizó la denunciante.

El Invima negó la importación de Eteplirsen al argumentar que el producto no cuenta con registro sanitario en Colombia ni cumple los requisitos exigidos para ser considerado un medicamento vital no disponible.

Por su parte, Salud Total EPS manifestó en la sentencia que no ha negado los servicios médicos requeridos por el paciente. La entidad añadió en ese expediente que continuará prestando toda la atención médica que requiera el menor, incluidos exámenes, terapias, suministro de medicamentos y otros servicios asociados al tratamiento de sus patologías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La denuncia llevó a un rechazo de la comunidad que exige respuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La madre del niño aseguró a El Universal que el avance de la enfermedad ya se refleja en dolores intensos: “Me dice: ‘mamá, hoy no quiero ir al colegio’. Yo le pregunto por qué y me responde que le duelen mucho las piernas. Uno se las ve y las tiene súper inflamadas. Así se nos van los días”.

La madre insistió que el medicamento formulado es el único tratamiento disponible para el diagnóstico específico de su hijo y que no tiene sustitutos: “Lo que estoy pidiendo no es un imposible. Estoy pidiendo que se cumpla la Constitución. Necesito que a mi hijo se le garantice el derecho a la salud y que Salud Total e Invima hagan la importación del medicamento”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El menor tuvo que abandonar sus labores académicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que afecta principalmente a niños y produce un deterioro progresivo de los músculos y en los niños puede provocar dificultades para correr, saltar, subir escaleras e incluso caminar.

Con el paso de los años, la debilidad muscular también compromete los brazos, el cuello, el corazón y el sistema respiratorio.

Temas Relacionados

MedicamentoTutelaDistrofia muscularEPSColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así está la disputa por el puesto de defensor central de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Yerry Mina, Yeferson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta pelearían dos de los cuatro cupos en la posición para jugar con la Tricolor en el Mundial

Así está la disputa por el puesto de defensor central de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, radicó proyecto que busca derogar la Ley de Encuestas en Colombia: estos son los motivos

El congresista opositor solicitó que la Comisión Primera del Senado otorgue prioridad al trámite, con el propósito de eliminar en su totalidad una regulación que a su juicio, ha tenido efectos negativos sobre la libertad de información y el pluralismo político

Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, radicó proyecto que busca derogar la Ley de Encuestas en Colombia: estos son los motivos

Armando Benedetti rechazó el ataque a la sede de campaña de Paloma Valencia, en Bogotá: “Es deplorable que eso haya sucedido”

El ministro del Interior afirmó que el Gobierno está implementando medidas para reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales, especialmente de cara al cierre de sus campañas

Armando Benedetti rechazó el ataque a la sede de campaña de Paloma Valencia, en Bogotá: “Es deplorable que eso haya sucedido”

Bogotá acabó con el sueño del Unión Magdalena: Real Cartagena es finalista de la Primera B

El conjunto samario tenía una oportunidad de pelear por el cupo a la definición del primer semestre, pero los capitalinos hicieron un gran partido en Valledupar

Bogotá acabó con el sueño del Unión Magdalena: Real Cartagena es finalista de la Primera B

Aida Quilcué ‘desarmó’ a Vicky Dávila al aceptar hacer un mural por las víctimas de las Farc: “Hay que investigar un poco más, señora”

La disputa por el mural que se hizo en Llanogrande, cerca de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, provocó un fuerte choque en redes sociales entre la periodista y la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Aida Quilcué ‘desarmó’ a Vicky Dávila al aceptar hacer un mural por las víctimas de las Farc: “Hay que investigar un poco más, señora”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Alejandra Salguero compartió sentido mensaje por el fin de su relación con Tebi Bernal: “La vida nos enseña”

Deportes

Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la quinta carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la quinta carrera de la temporada 2026

Así está la disputa por el puesto de defensor central de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Bogotá acabó con el sueño del Unión Magdalena: Real Cartagena es finalista de la Primera B

Deportivo Cali tendría como fichaje a un recordado jugador de la selección Colombia: “Está muy cerca”

Cruz Azul vs. Pumas: dónde y a qué hora ver a tres futbolistas de la selección Colombia en la final de la Liga Mexicana