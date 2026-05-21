Colombia

Ni aumento de salarios, ni de empleo: las agencias de viajes no están teniendo los ingresos necesarios pese a mejoría en las ventas

Los factores internacionales, la percepción de seguridad y la volatilidad aérea afectan la competitividad y retan a fortalecer nuevas estrategias público-privadas, según Anato

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Aeropuerto El Dorado tiene nueva señalización-Colombia-Bogotá
A pesar de que algunas agencias de viajes muestran crecimiento en sus ventas, según cifras Dane, se evidencia una desaceleración en indicadores económicos clave - crédito cortesía Aeropuerto El Dorado

A pesar del dinamismo en ventas que experimentan algunos segmentos de las agencias de viajes en Colombia, los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan una disminución en empleo e ingresos dentro del sector en comparación con 2025. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para dicho periodo hubo registros negativos para ingresos, personal ocupado y salarios, lo que evidenció la fragilidad de la recuperación turística frente a factores externos adversos.

Dicha situación confirma que las agencias de viajes reportan menos empleo e ingresos a pesar de que ciertos segmentos reflejan un aumento en ventas. Esto se debe a que la mejora en algunos nichos no compensa la caída general, que responde a la menor llegada de visitantes internacionales, incertidumbre global, percepción de inseguridad en destinos nacionales y dificultades en el tráfico aéreo.

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De acuerdo con la información de la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (Emav) del Dane, la contracción afecta a diferentes indicadores. Aunque algunas áreas del sector logran consolidar ventas superiores a las del año anterior, las cifras globales muestran una tendencia descendente, lo que dificulta la expansión laboral y limita la estabilidad financiera de empresas de todos los tamaños.

La variación de los ingresos nominales y los salarios en las agencias de viajes fue negativo en marzo de 2026 - crédito Dane
La variación de los ingresos nominales y los salarios en las agencias de viajes fue negativo en marzo de 2026 - crédito Dane

Factores que explican la caída en ingresos y empleo

Varios factores externos incidieron en la desaceleración del sector de agencias de viajes. Entre ellos destacan:

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  • Menor llegada de visitantes no residentes
  • Incertidumbre económica internacional
  • Gasto mesurado de quienes viajan.
  • Percepción de inseguridad en algunos destinos colombianos
  • Tensiones geopolíticas que influyen en las decisiones de viaje.
  • Comportamiento del mercado aéreo internacional. Problemas de conectividad y la volatilidad empresarial de las aerolíneas afectan la reactivación de la demanda y aumentan el riesgo para quienes comercializan servicios turísticos.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, “si bien el turismo continúa siendo un motor importante para la economía y la conectividad del país, estas cifras evidencian un momento de ajuste influenciado por diversos factores externos, como la desaceleración en la llegada de visitantes no residentes, la incertidumbre económica internacional y el gasto mesurado de los viajeros”.

La dirigente gremial también resaltó “otros factores asociados a la percepción de seguridad en algunos destinos, las tensiones geopolíticas y el comportamiento del mercado aéreo internacional”.

Cómo estimular la demanda

El sector hace un llamado a fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y privadas como vía fundamental para superar este periodo de ajuste. La presidenta ejecutiva de Anato insistió en la importancia de “continuar fortaleciendo estrategias público-privadas que permitan estimular la demanda turística, mejorar la competitividad de los destinos, fortalecer la conectividad aérea y seguir promoviendo a Colombia en los mercados internacionales”.

El turismo se ha vuelto pilar para el crecimiento económico de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
El turismo se ha vuelto pilar para el crecimiento económico de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Cortés Calle insistió en que mantener al turismo como motor de desarrollo requiere incentivar la llegada de viajeros y apostar por la seguridad en los destinos. El gremio enfatiza, además, la urgencia de establecer reglas claras para enfrentar riesgos y fortalecer los mecanismos que permitan a las agencias asumir obligaciones proporcionales únicamente a los fondos bajo su administración directa.

“Se deben promover reglas claras sobre la devolución de recursos, indicando que las agencias sólo podrán efectuar reembolsos en la medida en que dichos recursos estén bajo su administración o sean efectivamente devueltos por la aerolínea, evitando que se les imponga una obligación económica sobre dineros que no conservan”, anotó.

Desafíos ante insolvencias en el sector aéreo

Otro fenómeno que afecta a las agencias de viajes es la insolvencia de aerolíneas, como pasó hace poco çon Spirit Airlines y la inestabilidad financiera de otros operadores, ya que el impacto es directo sobre consumidores y agencias de viajes. Miles de pasajeros quedan desprotegidos después de pagar por servicios que finalmente no reciben, mientras las agencias enfrentan presiones por reembolsos, reubicaciones y compensaciones.

El sector considera esencial que entidades como la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria y Comercio adopten medidas que garanticen la protección de los recursos anticipados de los pasajeros. Se destaca la importancia de exigir a las aerolíneas mecanismos de garantía o fondos de respaldo frente al riesgo de insolvencia, así como la necesidad de señales oportunas ante cualquier deterioro financiero.

El cierre de Spirit Airlines generó incertidumbre en los viajeros colombianos - crédito Europa Press
El cierre de Spirit Airlines generó incertidumbre en los viajeros colombianos - crédito Europa Press

Paula Cortés Calle señaló que “se debe crear una mesa técnica entre la autoridad competente, aerolíneas, agencias de viajes y demás actores del sector, con el fin de revisar mecanismos de protección al consumidor, continuidad del servicio, reembolsos, seguros, garantías o fondos de respaldo frente a casos de insolvencia aérea”.

Anato insiste en que las aerolíneas deben cumplir con sus deberes de información, avisando con suficiente antelación a agencias, pasajeros y autoridades regulatorias sobre cualquier riesgo de suspensión o cancelaciones masivas que afecten la prestación de servicios.

De acuerdo con la dirigente, la protección de las agencias, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, pasa por evitar que asuman responsabilidades desproporcionadas frente a la insolvencia de operadores aéreos. Contar con mecanismos claros de garantía es fundamental para mitigar el impacto económico sobre el turismo y los consumidores.

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