Marcelo Cezán reveló cómo manejará la separación que tendrá con Michelle Guty tras sus estudios en Estados Unidos: “Eso oxigena la relación”

El actor y presentador Marcelo Cezán compartió detalles sobre cómo afrontará la separación temporal de su esposa Michelle Gutty, que se trasladará a Los Ángeles, Estados Unidos, para cursar estudios en actuación en la American Musical and Dramatic Academy (Amda).

El también cantante explicó en una entrevista con Infobae Colombia que ambos consideran que esta experiencia será positiva para su relación y su familia. “Eso oxigena la relación”, afirmó Cezán, refiriéndose a la dinámica que adoptarán en el futuro.

La actriz y cantante fue aceptada en la Amda con una beca parcial para realizar un programa presencial de dos años y medio. La decisión de mudarse a Estados Unidos fue tomada en conjunto con su esposo y su hijo, Fabricio, de siete años.

Según explicó Cezán, Fabricio se mostró entusiasmado con la idea de dividir su tiempo entre Los Ángeles y La Calera, gracias a la flexibilidad que le brinda su educación virtual.

“Gracias a Dios ya Fabricio está grande, ya tiene 7 años. Él reaccionó muy bien, él dijo: ‘Viviré un tiempo con mamá en Los Ángeles, otro tiempo con papá en La Calera (...) él ya está acostumbrado a ese estilo de vida diferente, no convencional. Estudia virtual, que es una ventaja. Él se lleva su colegio a donde va. Entonces, creo que por ahí hay una ventaja”, comentó el presentador de La casa de los famosos Colombia en diálogo con este medio.

Cezán destacó que, aunque la separación física será un desafío, ambos están acostumbrados a manejar una relación en la que cada uno tiene espacio para desarrollarse individualmente: “Yo estoy dispuesto, yo disfruto mi soledad, tengo esa ventaja, ya tengo cierta edad donde estar solo me gusta, disfruto mis actividades, mi cultura, mi fútbol, ver tenis. Entonces, yo creo que la dinámica va a ser chévere y eso oxigena la relación. Lógicamente, pues hay aviones, hay planes, estaremos yendo y viniendo”.

La pareja, que lleva 14 años juntos, ha construido una dinámica basada en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo. Según el actor, estos valores han sido clave para mantener una relación sólida a lo largo del tiempo: “Nos apoyamos en todo, nos conocimos así, en una corredera. Estamos acostumbrados a vivir así, a vernos muy poco, y eso oxigena la relación. Nosotros vamos a cumplir ya 15 años juntos, (...) pero estamos acostumbrados a que cada uno hace su vida, y en determinados momentos del día, de la noche, nos juntamos y cruzamos esas conversaciones y, obviamente, esos momentos íntimos que son necesarios”.

El presentador también destacó la importancia de la libertad dentro de su matrimonio, aclarando que esta no implica libertinaje, sino un respeto profundo por la esencia y los proyectos personales de cada uno: “La libertad bien entendida, no el libertinaje. El no amarrar, el no prohibir, el dejarse al otro como es”.

Además, destacó que tanto él como Michelle se corrigen mutuamente con amor y sin críticas destructivas, lo que ha fortalecido su vínculo como pareja: “Uno tiene también la obligación de corregir. Tanto yo a ella como ella a mí (...) Esas correcciones son interesantes, con amor, no con juicio ni con crítica. Pero yo creo que en la libertad, en la confianza”.

Marcelo Cezán también reflexionó sobre cómo esta experiencia impactará positivamente en su relación y en la vida familiar: “Michelle tiene 35 años, yo no puedo cortarle las alas, yo tengo que apoyarla. Sería frustrarle su vida (...) Yo, como hombre, en este momento no puedo cortarle las alas a mi esposa y tengo que decirle: ‘Ábralas, viva, experimente, prepárese para que usted también, cuando llegue a casa, sea una mujer realizada, feliz y plena’”.

La pareja ha demostrado que su relación se basa en principios espirituales sólidos y en una comunicación constante. Según el actor, estos elementos les han permitido mantener la confianza mutua incluso en momentos de distancia física.

“Nosotros tenemos una relación muy sólida. Y si ella se va de viaje 10 días a Las Vegas, yo no estoy pensando en qué andará, ni si está con otro. Y lo mismo cuando yo me quedo acá. Hay confianza, hay comunicación y hay principios espirituales muy fuertes, que es lo que nos une a los tres como familia. Entonces, ahí, en esa zona, estamos bien. Pero yo creo que la libertad, el respeto a la esencia del otro, ha sido fundamental”, explicó el presentador en diálogo con este medio.

La mudanza definitiva de Michelle Gutty a Los Ángeles está programada para 2026, aunque ya ha iniciado el proceso de matrícula y ha compartido detalles de su experiencia en redes sociales.