Jessi Uribe rompió relaciones con su mánager musical y ‘montó rancho aparte’, esta fue la razón: “Con verdad y libertad”

Jessi Uribe aclaró que cambió de mánager y que Rafael Mejía ya no se encarga de sus contrataciones - crédito @jessiuribe3/Instagram

A través de un comunicado oficial, el cantante Jessi Uribe informó los nuevos canales para contratación directa luego de romper relaciones comerciales con el que fue su mánager hasta mayo del 2025.

Según expresó el artista de música popular, con el fin de potenciar su carrera musical decidió separar caminos con Rafal Mejía, representante legal que ya no hace parte de su equipo de trabajo.

Adicional, el bumangués lanzó pulla que dejó entrever que el fin del contrato no se habría dado en buenos términos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jessi Uribe se pronunció sobre el fin de su relación con el mánager Rafael Mejía - crédito @jessiuribe3/Instagram

“A veces crecer significa soltar. Hoy cierro un ciclo profesional para abrir otro con más claridad, verdad y libertad“, escribió Jessi en su cuenta de Instagram donde publicó el documento que oficializa el fin de sus representación por parte del empresario conocido en la industria musical como ”Rafa la fe".

A su vez, Uribe anunció que en adelante dejará en manos de su propia casa disquera el manejo tanto de sus temas legales como el de su imagen como artista. Bohemiosmusic es el nombre del sello que fundó el exjurado de A otro nivel, y del que ahora él también hace parte como cantante.

“El camino sigue… y sigue con fuerza. Gracias a ustedes por estar siempre, Los amo", agregó en la descripción que acompañó el comunicado en el que le contó al público, promotores y empresarios de conciertos cómo lo pueden contactar para presentaciones en vivo.

Jessi Uribe ahora hace parte de su propio sello discográfico - crédito @jessiuribe3/Instagram

Aunque no se conocen conflictos o rivalidades previas entre Jessi y su exrepresentante, tanto en el comunicado como en sus redes sociales explica que la ruptura se debe a diferencias de intereses.

“Bohemios Music S.A.S y Jessi Uribe se permiten comunicar que, desde el día primero de mayo de 2025 finalizó la relación comercial que el artista tuvo con la empresa Mano de Obra S.A.S. y el señor Rafael Eduardo Mejía Osorio, para la representación de su carrera y sus intereses”, así encabeza el documento.

Por este motivo Jessi Uribe tomó distancia de su mánager “Rafa la fe”

A sus 38 años, el artista santandereano que compartía representante legal con su esposa Paola Jara decidió apartar cobijas y apostar por el sello que creó para apoyar y promover nuevos talentos, por ahora, se desconoce si su pareja sentimental le seguirá los pasos como artista independiente.

Paola Jara y Jessi Uribe desfilaron emocionados por primera vez en la alfombra roja de premios Grammy americanos - crédito @paolajarapj/Instagram

En el documento que el artista ancló en su perfil de Instagram, se informa que es tiempo de tomar nuevos caminos en cuanto a sus metas y objetivos. Además, agradeció a su exrepresentante por su trabajo, la confianza y los buenos momentos que ha vivió con Uribe hasta la terminación del contrato.

“Jessi Uribe agradece el camino recorrido, pero es momento de tomar nuevas decisiones que estén alineadas con lo que es hoy como artista, y con lo que quiere construir. A partir de este momento, toda la agenda, proyectos y comunicaciones serán manejadas directamente por su equipo de confianza“ dice.

En la siguiente parte del comunicado se aclara que para tranquilidad de quienes han firmado algún contrato anterior a la fecha mencionada, todos los compromisos adquiridos con su exrepresentante serán cumplidos, de acuerdo a los tiempos y condiciones pactadas. Asimismo, informaron los canales oficiales de contacto en caso de que alguna persona, empresario o empresa quiera contar con los servicios del cantante.

“Tanto Jessi Uribe, como Bohemios Music S.A.S garantizan a todos los empresarios que contrataron los servicios del artista a través de Mano de Obra S.A.S y el señor Rafael Eduardo Mejía Osorio hasta el primero de mayo de 2025, que todos los eventos serán llevados a cabo en los términos pactados con el anterior representante”, concluye.

“Ánimo bro, el talento es tuyo y ese nadie te lo quita”, “como dice el himno de Santander: siempre adelante ni un paso atrás”, “nadie podrá decir que no has sido agradecido con Rafa ya que lo mencionabas casi en cada canción”, “cada final es un nuevo comienzo mi Jessi. Dios te bendiga siempre”, son parte de las reacciones de los internautas al comunicado del que Rafel Mejía aun no se ha pronunciado.