Alerta por comercialización fraudulenta de producto promocionado como suplemento dietario: produce pesadillas, fallos multiorgánicos, insomnio, ansiedad e hipertensión

El Invima expuso los riesgos de este suplemento dietario, como insomnio, daños en hígado y riñones, y problemas cardiovasculares, instando a la población a evitar su consumo inmediatamente - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre la comercialización ilegal en Colombia de un producto denominado Diatron, promocionado como suplemento dietario para el control del azúcar y el equilibrio metabólico.

Según informó la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario, requisito indispensable para su venta legal en el país, y su consumo podría representar un riesgo significativo para la salud.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con el comunicado del Invima, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos verificó que Diatron incumple las normativas vigentes en cuanto a etiquetado y publicidad.

Esto, además de su falta de registro sanitario, lo convierte en un producto no autorizado para su distribución en el mercado colombiano.

El producto ilegal, promocionado como regulador metabólico, no cumple con las normativas sanitarias. Sus efectos adversos incluyen hipertensión, fatiga, palpitaciones y posibles daños en órganos importantes - crédito Colprensa

Entre los riesgos asociados a su consumo, la entidad destacó efectos adversos como insomnio, pesadillas, fatiga, daños en órganos vitales como el corazón, hígado y riñones, así como problemas cardiovasculares que incluyen palpitaciones, hipertensión, ansiedad y temblores.

El Invima hizo un llamado a la ciudadanía para que evite adquirir y consumir este producto. Además, recomendó verificar siempre el registro sanitario de suplementos y medicamentos a través de su plataforma oficial.

La entidad también instó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde podría estar comercializándose Diatron.

No es la primera vez que el Invima alerta sobre suplementos dietarios en el 2025

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre la comercialización ilegal de un suplemento dietario en Colombia que promete adelgazar rápidamente y quemar grasa, pero que carece de registro sanitario.

Divinas Slim, un producto ilegal para adelgazar, expone los peligros de los suplementos no regulados distribuidos en redes sociales - crédito Divinas Slim

Según la entidad, el producto, identificado como Divinas Slim, representa un riesgo significativo para la salud pública al no contar con respaldo técnico que certifique su calidad, eficacia o seguridad.

De acuerdo con el Invima, Divinas Slim se promociona como un suplemento natural e inofensivo, pero su distribución en el país es ilegal debido a la ausencia de un registro sanitario aprobado por la autoridad competente.

La entidad subrayó que este producto no está amparado bajo ninguna regulación oficial, lo que pone en duda su composición y posibles efectos secundarios. Además, el organismo advirtió que su comercialización se realiza principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que dificulta su control.

El suplemento ha ganado notoriedad en redes sociales como Instagram, donde una cuenta llamada Divinas, con más de 60.000 seguidores, promociona el producto.

Este perfil utiliza estrategias de marketing como testimonios de usuarios, colaboraciones con influencers y atención directa a clientes potenciales. Además, ofrece envíos no solo a Colombia, sino también a Estados Unidos y Costa Rica, ampliando su alcance internacional.

Redes sociales como Instagram promocionan el suplemento dietario Divinas Slim, que carece de registro sanitario y control de calidad - cr5édito Imagen Ilustrativa Infobae

Según las publicaciones, el producto se presenta como una solución rápida y efectiva para perder peso, lo que ha generado interés entre los consumidores.

El Invima destacó que este tipo de productos, al no estar regulados, pueden contener ingredientes no declarados o sustancias peligrosas para la salud. La falta de un registro sanitario implica que no se han realizado las pruebas necesarias para garantizar su seguridad, lo que podría derivar en efectos adversos graves para quienes lo consumen.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que evite adquirir productos que no cuenten con la debida autorización y que, en caso de dudas, consulten directamente con las autoridades sanitarias.

Las autoridades reiteraron la importancia de verificar que cualquier suplemento dietario cuente con un registro sanitario válido antes de su consumo. Además, instaron a los consumidores a desconfiar de productos que se promocionan como soluciones rápidas y sin esfuerzo, ya que estos suelen estar asociados a riesgos significativos para la salud.