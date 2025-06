Mago de Oz pidió perdón en nombre de España por conquista de América y Gustavo Petro lo celebró: “Somos expertos en terrorismo y estamos muy avergonzados”

Esta es una de las postales del 'Concierto de la Esperanza', que se lleva en la Plaza de Bolívar en Bogotá - crédito @RtvcCo/X

En su presentación en el Concierto de la Esperanza del 8 de junio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la banda de Folk Metal española Mago de Oz sorprendió a los asistentes con unas palabras expresadas por el guitarristas Víctor de Andrés, que señaló que, en nombre de España, pide perdón por la violencia vivida en la época de la conquista europea en América.

“En España somos expertos en terrorismo y estamos muy avergonzados. No queremos que en un país hermano como este, en que nuestros ancestros hace 500 años vinieron a hacer maldades, copien eso. Os pedimos perdón. Nunca jamás. No a la violencia, no al terrorismo, no al genocidio, y sí a la esperanza”, dijo el músico.

Mago de Oz pidió perdón por conquista española - crédito X

Al presidente Gustavo Petro le gustaron las palabras de Víctor de Andrés y, nuevamente, destacó su gusto por la banda y por el mensaje. Afirmó que tanto los artistas como los asistentes rechazaron en el concierto el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay.

“El grito de la banda de rock: Mago de OZ, que personalmente me gusta mucho, y considero arte, grita contra la violencia y el atentado”. escribió.

Petro celebró palabras de la banda Mago de Oz - crédito X

Críticas por sobreaforo y dificultades en Transmilenio

El ‘concierto de la esperanza’, programado para el domingo 8 de junio, tuvo una asistencia posiblemente no contemplada por los propios organizadores del evento: 55.000 personas. Esto, en la plaza de Bolívar de Bogotá, cuyo aforo máximo es de 30.000 ciudadanos aproximadamente.

En redes sociales han aparecido denuncias del caos que se registró a la salida del evento, en estaciones de Transmilenio donde personas se colaron masivamente. Juan David Quintero, segundo vicepresidente del Concejo de Bogotá, compartió un video en el que varias personas se saltan las barandas de una estación de Transmilenio.

“Hacen el concierto como si nada, pese al dolor ciudadano. Policía ausente: ni control de aforo, ni de licor ni de drogas. ¿Y también barra libre en TransMilenio? ¿Esta es la “Colombia humana”? ¿O solo una Colombia sin ley, sin orden y sin respeto por la ciudadanía?”, escribió el cabildante.

Ciudadanos se colaron masivamente en Transmilenio - crédito X

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, se refirió al sobrecupo que hubo para el evento, haciendo hincapié en las dificultades logísticas y de seguridad que puede traer no prever situaciones con la evidenciada en la jornada del domingo.

“Un sobreaforo genera riesgos enormes para los asistentes, en varios momentos hubo personas que se saltaron los filtros y, sin duda, controlar 55.000 personas (dicho por Rtvc) con un dispositivo preparado para 30.000 (reportado por RTVC en el trámite para la obtención del permiso) genera enormes desafíos. No permitir el concierto por sobreaforo constituye también un riesgo por las posibles reacciones. A esto nos referíamos, se podía hacer diferente, mejor y en otro momento”, manifestó.

Algunos de los asistentes afectaron la logística y no siguieron las reglas - crédito Secretaría de Gobierno / X

El secretario general de la Alcaldía Bogotá Miguel Silva Moyano denunció que la situación en la Plaza de Bolívar durante el Concierto de la Esperanza se tornó compleja porque la ciudadanía no siguió las recomendaciones del personal de logística. Del mismo modo, señaló que el Gobierno nacional permitió la vandalización del espacio y no controló el aforo.

A través de su cuenta de X, Silva Moyano criticó que las autoridades nacionales no atendieron la solicitud de reprogramar el evento, lo que, a su juicio, contribuyó a la crisis de seguridad y logística vivida en el lugar en la tarde del domingo 8 de junio de 2025, pues en los videos compartidos a través de las redes sociales se aprecia la aglomeración y desatención de los asistentes ante las reglas en el lugar: “Muy compleja la situación a esta hora en la Plaza de Bolívar. El Gobierno Nacional ha dado un manejo irresponsable al evento”.