La Segura confesó los retoques estéticos a los que se someterá luego de eliminar los biopolímeros de su cuerpo: “Es fuerte”

La Segura reveló las razones por las que regresará al quirófano tras cumplir la dieta de su hijo Luca - crédito @la_segura/Instagram

Natalia Segura, conocida en el mundo digital como La Segura, se sinceró con sus seguidores a través de redes sociales y detalló los procedimientos estéticos que se realizará para mejorar su apariencia tras cumplir su dieta materna.

La creadora de contenido y exconcursante de La casa de los famosos Colombia explicó que por su problema con los biopolímeros requiere acudir a la ayuda de la ciencia médica para reconstruir algunas partes de su cuerpo afectadas. Se hará desde cambio de prótesis mamarias hasta reconstrucción de glúteos.

La Segura contó por qué volverá al quirófano para ayudarse de la ciencia médica - crédito @superlike_rcn/Instagram

“Necesito programar mis cirugías plásticas, las que tengo pendientes, la reconstrucción de glúteo, porque bueno, quienes no saben. Yo tengo dos retiros de biopolímeros y mi glúteo de estéticamente está muy mal, eh Porque sí, porque pues eso queda, es bastante fuerte. Cirugía abierta ahí, cicatriz hay de todo”, empezó relatando la influencer.

Mientras que conducía su carro por las calles de Cali, la creadora de contenido vallecaucana reveló que por coincidencia debe también retirar los implantes mamarios, puesto que, ya cumplió el tiempo recomendado para cambiarlos.

“El caso es que mami, yo también casualmente hoy casualmente mi reina, yo me tengo que cambiar las prótesis porque ya cumplí diez años con las prótesis y tú sabes que obviamente uno después de que es mamita, las prótesis quedan aquí en la reina literal, o sea abajo caídas, tiradas, pero esa no va a ser todavía, o sea esa para después mis chichis en este momento pues no me está presentando ningún problema ni nada”, añadió.

Así mismo, La Segura explicó que ya cumple con los mínimos de salud requeridos para ingresar a sala de cirugía, motivo por el que se encuentra feliz.

“Lo primero que el doctor me dijo que había que hacer era reconstruir el glúteo. ¿Cómo se va a reconstruir? Cuando nosotros hicimos el segundo retiro de biopolímeros con él, eh, Él me dijo yo no creo que te pueda poner grasa. O sea, yo le dije yo quiero que me reconstruya mi reconstrucción de glúteo sea con grasa, no con prótesis. Y él me dijo yo no creo porque no tenés la suficiente grasa para. ¿Yo como que llenar esas bolsas que quedan como esos huecos después de sacarte absolutamente todo el glúteo? Ya la tengo".

Natalia Segura esta planeando en el lanzamiento de su nueva marca - crédito @la_segura / Instagram

Por último, mencionó que los avances médicos son para aprovecharlos cuando se cuenta con los medios para hacerlo.

“Yo me siento un papel dañado. Me siento papel dañado que han roto por la vida. Me siento que cada vez me han arrugado así. Si no es el glúteo, es el dolor. Si no es el dolor, son las piernas, es la fibrosis. ¿Si no, me voy de la torería y pa mí que qué? ¿Cómo así? Claro, para eso existe la ciencia médica. El caso es que él, eh, me dijo Claro, Dios mandó a los médicos cirujanos plásticos para que nos ayudaran a los humanos. Claro, uno tiene que hacer, uno tiene que usar las herramientas terrenales en el nombre de Jesús", concluyó.

Así lucía La Segura antes de ser famosa y someterse a cirugías estéticas

La influencer nacida en el Valle del Cauca y una de las máximas estrellas digitales de Colombia, ha conquistado el corazón de millones con su humor. Aunque en la actualidad enfrenta desafíos de salud, su valentía y transparencia hacia su público son inquebrantables.

Tomada de Instagram @alexa_mena1

En octubre del año pasado, la influencer reveló en sus redes la necesidad de una segunda intervención quirúrgica, debido a una infección provocada por una bacteria que le causó pus y requería atención médica urgente. La youtuber había sido operada previamente en 2022 para extraer biopolímeros de su cuerpo, marcando un inicio a sus complicaciones de salud.

Desde 2017, La Segura ha sido notablemente abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, incluyendo una mamoplastia, una liposucción y una intervención en la papada. A pesar de constantes rumores, asegura no haberse operado la nariz ni realizarse una bichectomía.

Con este grado de sinceridad y autenticidad, La Segura se mantiene firme frente a las críticas, continuando su camino como una figura pública querida y respetada.