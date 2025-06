La película más popular en Netflix Colombia HOY

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Colombia son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Harta (STRAW)

¿Cuál será la gota que colme el vaso? Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación.

2. K.O.

Bastien se ha mantenido en las sombras desde que mató por accidente a su oponente Enzo durante un combate de MMA. Tres años después, la viuda de Enzo da con su paradero para pedirle ayuda: su hijo adolescente, Léo, ha desaparecido en los conflictivos barrios del norte de Marsella. Bastien sale en su búsqueda y conoce a Kenza, una joven policía dispuesta a hacer cualquier cosa por derrocar a los nuevos capos de la mafia marsellesa. Léo corre un gran peligro y cada minuto cuenta.

3. Mikaela

Víspera de Reyes. Una tormenta de nieve sin precedentes asola España. En medio del caos de una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado. A escasos metros se encuentra Leo (Antonio Resines), un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven, juntos tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio del temporal.

4. M3GAN

Un ingeniero en robótica de una empresa de juguetes construye una muñeca realista que comienza a cobrar vida propia.

5. La viuda negra

Cuando un hombre aparece muerto, la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa y pone al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

6. Corazón delator

Un amor que trasciende la muerte. Juan Manuel, un empresario frío, recibe el corazón de Pedro, un hombre humilde. Al investigar el origen de su donante, conoce a Valeria, la viuda y se enamora de ella. Ocultando su identidad, lucha por salvar el barrio de Pedro, sin revelar que en su pecho late su corazón.

7. Transformers Uno (Transformers One)

La esperada historia del origen de cómo los personajes más icónicos del universo Transformers, Orion Pax y D-16, pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en los enemigos jurados Optimus Prime y Megatron.

8. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

9. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo, de una destrucción irreversible.

10. La Torre Oscura

En un mundo extrañamente parecido al nuestro un cowboy de nombre Roland Deschain de Gilead persigue a su eterno enemigo, "el hombre de negro". Roland, solitario, quizá maldito, anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado. Conoce a Jake, un chico de Nueva York pero venido de otro tiempo y ambos unen sus destinos. Ante ellos están las montañas. Y mucho más allá, la Torre Oscura.. Adaptación de la saga literaria de Stephen King.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.