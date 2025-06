El Mono Zabaleta recordó la vez que Miguel Uribe lo acompañó con el acordeón en el escenario: “Fuerza, hermano”

El Mono Zabaleta revivió concierto en el que Miguel Uribe fue su formula musical con el acordeón - crédito @migueluribet/Instagram

José Vicente Rosado, más conocido en la industria musical por su nombre artístico, Mono Zabaleta, compartió en su cuenta oficial de Instagram un fragmento del concierto en el que el senador Miguel Uribe lo acompañó con el acordeón en vivo.

A propósito del intento de asesinato del que fue objeto el político bogotano el sábado 7 de junio de 2025, el cantante vallenato recordó una de las más grandes pasiones que tiene el precandidato presidencial de 39 años, la interpretación de instrumentos folclóricos inducida por su abuelo, el expresidente Julio César Turbay.

“Fuerza, hermano. Dios contigo”, escribió el Mono Zabaleta en la historia que subió a sus redes para enviar mensaje de apoyo a Miguel Uribe luego que sufriera un atentado en el barrio Modelia, de Bogotá, cuando compartía al aire libre con algunos simpatizantes y donde recibió tres impactos de bala que tienen en riesgo su vida.

El Mono Zabaleta se solidarizó con la situación que tiene a Miguel Uribe en una clínica en cuidados intensivos - crédito @monozabaleta/Instagram

Alicia adorada, clásico del compositor Juancho Polo Valencia y que popularizó con su voz Carlos Vives, es el tema que se ve en la imágenes interpretar al Mono Zabaleta junto al senador Miguel Uribe que también ha tocado con “el Puma del Vallenato” y suele amenizar las reuniones familiares con su instrumento favorito, el cual le regaló su esposa María Claudia Tarazona.

Aunque el pronóstico acerca de la recuperación del excandidato a la Alcaldía de Bogotá es reservado y según informó la clínica Santa Fe, solo se emitirá un comunicado diario debido al delicado estado en el que se encuentra el senador, tanto la madre de su hijo Alejandro, como familiares y políticos piden orar para que salga pronto de cuidados intensivos.

Además del Mono Zabaleta que envió energía positiva al político bogotano, otros famosos como Maluma, Juanes y Fonseca se han solidarizado con su situación y familia condenando el hecho de violencia que lo puso en riesgo.

Uno de los talentos ocultos del senador Miguel Uribe es el acordeón, el cual interpreta por gusto e incluso ha debutado en tarima con varios artistas como 'El Puma del Vallenato' y el Mono Zabaleta - crédito Canta Vallenato/Facebook

Miguel Uribe y la influencia de Ómar Geles en su otra pasión, la música

El exsecretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, reveló su faceta hasta ahora desconocida por muchos: su profunda conexión con el vallenato. Esta inclinación musical se ha afianzado, en gran medida, gracias a un acordeón, obsequio significativo de su esposa.

Atentado a Miguel Uribe recordó el asesinato de su madre Diana Turbay - crédito @migueluribet/Instagram

Uribe compartió cómo su devoción por la música ha estado presente a lo largo de su vida. En una entrevista reciente, detalló su proceso de aprendizaje autodidacta: “Mi esposa me regaló un acordeón 5 letras, y ahora dedico tiempo a practicar con las canciones de Omar Geles. Tarde lo conocí es una de mis favoritas y me estoy esforzando en tocarla adecuadamente”, declaró al diario RTA Noticias.

Este amor por la música tiene raíces familiares profundas. Tras la trágica pérdida de su madre a manos de Pablo Escobar, cuando solo tenía cinco años, su padre se convirtió en su guía en la vida y le inculcó la apreciación por Rafael Escalona. “Mi padre, tratando de ocuparnos ambos, me involucró en la música. Así inicié con el piano, a tan corta edad. Luego vinieron la guitarra y otros instrumentos”, recordó Uribe, reflexionando sobre cómo la música siempre ha sido un refugio para él.

A lo largo de los años, el vallenato se ha instalado en su corazón, especialmente mientras vivía en Bogotá, consolidando así un vínculo con este género musical que lo acompaña hoy en día, incluso en medio de sus responsabilidades políticas.

Miguel Uribe está casado desde 2016 con Claudia Tarazona, madre de su hijo Alejandro de 4 años, edad que él tenía cuando perdió a su mamá Diana Turbay - crédito @migueluribet/Instagram

En cuanto a sus gustos musicales, Miguel detalló al periódico El Espectador, cuáles son esas canciones que acompañan su día a día y lo que significa cada una de ellas en su vida.

“Hay una que se llama El caballero de fina estampa (Fina estampa). Es una canción que, me cuentan, mi mamá cantaba cuando yo era un bebé. También me cuentan que decía que yo era el caballero de fina estampa. Es una canción que no oigo mucho, pero que de vez en cuando se cruza y me genera mucha nostalgia. Es el encuentro con mi mamá. Ella siempre le decía a mi tía que soñaba con que yo creciera y le pudiera decir que la amaba. Seguramente a los cuatro años se lo dije un par de veces, pero para mí es muy triste pensar que ni ella lo oyó como quería, ni yo se lo dije como me hubiera gustado”, mencionó Miguel Uribe.