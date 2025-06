Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, recuperó su libertad en Portugal

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, fue liberado en Portugal luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara su extradición a España, según confirmó su abogado en entrevista con W Radio - crédito Policía Nacional de Colombia/AP

La captura de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, en el norte de Portugal tras su fuga de España, activó una gestión diplomática directa del presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano pidió al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que intervenga ante las autoridades portuguesas para facilitar la extradición del ciudadano colombo-español señalado por contrabando.

Pese a las gestiones diplomáticas impulsadas desde Colombia, pocos días después de la solicitud, el abogado de Diego Marín confirmó en entrevista con W Radio que su defendido recuperó la libertad en Portugal.

La información indica que, por el momento, “Papá Pitufo” no enfrenta medidas restrictivas en ese país.

Y es que, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal autorizó la liberación inmediata de Diego Marín, alias Papá Pitufo, sin que esto implique el cierre del proceso de extradición, que podría reactivarse si se niega en firme la solicitud de protección internacional.

La defensa de Diego Marín interpuso un recurso de habeas corpus al considerar que su detención carecía de sustento legal, dado que ya no existía una base jurídica para mantenerlo privado de la libertad. La Fiscalía portuguesa no se opuso a la petición y respaldó la solicitud. Finalmente, el Tribunal concluyó que, si bien la extradición había sido aprobada por las autoridades judiciales, su ejecución permanecía en suspenso, por lo que la reclusión de Marín resultaba improcedente.

Hasta ahora, no se ha hecho pública una determinación sobre la solicitud de asilo presentada por Diego Marín. No obstante, esa definición pendiente no impidió que el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa avanzara ante las autoridades judiciales portuguesas.

En ese sentido, de acuerdo con su abogado, Jhon Villamil, Diego Marín aún debe resolver asuntos jurídicos en territorio portugués, lo que le impide trasladarse de inmediato a España para tramitar su petición de asilo. “Vamos a tener todos los condicionamientos que se fijen en la siguiente audiencia en dos días y deberá seguir atendiendo el proceso de asilo desde Portugal“, indicó el defensor.

Mientras se define si le será concedido el asilo en la península ibérica, el proceso de extradición quedará suspendido. Según su abogado, Diego Marín mantiene la disposición de colaborar con las autoridades colombianas: “Va a atender como siempre lo ha querido a la justicia colombiana y estará presente en las audiencias que corresponda en Colombia”.

Esta información se conoció a pesar de lo declarado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien el 3 de junio de 2025 informó en rueda de prensa que las autoridades portuguesas habían negado la solicitud de libertad a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y que la Fiscalía continuaría con el trámite de extradición en su contra como uno de los principales contrabandistas del país.

“En desarrollo de la reunión que se sostuvo con eh las fiscalías y ministerios públicos eh de Iberoamérica, eh Portugal nos hizo conocer que el tribunal eh no solo eh el Tribunal Supremo no solo ratificó la extradición, que ustedes ya lo conocían, sino que además si esta es la nueva noticia, negó la libertad que venía solicitada por la defensa y otorgó un plazo eh que si mal no recuerdo es de 20 días para que la autoridad administrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular”, dijo Camargo en aquella oportunidad.

La reacción del presidente Gustavo Petro frente a la libertad de Diego Marín

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia de la liberación de Diego Marín con un mensaje en el que expresó su frustración por el desenlace del caso. “Hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y quizás su principal lavador de activos”, afirmó el mandatario, al explicar que había intervenido personalmente ante autoridades internacionales. “Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión Europea para que el contrabandista nos fuese entregado”, señaló.

Petro también se refirió a los argumentos de la defensa de Marín, quien se presentó como víctima de persecución política: “La excusa que presentó el contrabandista es que era un perseguido del presidente. Claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo. Tiene orden de captura en Colombia”.

El presidente Gustavo Petro cerró su declaración con duras críticas al fallo judicial y cuestionamientos sobre posibles presiones externas. “Es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad”, afirmó. “Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista”, agregó.

También insinuó que detrás de la decisión podrían existir factores políticos: “No sé si hubo una negociación con el gobierno de EE. UU., que venía presionando una lideresa colombiana de la oposición con torvos intereses”.