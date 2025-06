Sigue temblando en Colombia, han sido más de 100 replicas: se han sentido en diferentes partes

El instituto ha reportado, hasta ahora, un total de 138 réplicas localizadas en Paratebueno y zonas cercanas, con variaciones en su magnitud. De estas, dos han superado los 4 grados y diez han tenido magnitudes mayores a 3,5, con profundidades aproximadas de 10 kilómetros - crédito Infobae

Tras el sismo de magnitud 6,5 que sacudió Cundinamarca el pasado domingo 8 de junio, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha informado que se han registrado 138 réplicas en la región, con epicentro en Paratebueno.

Según el SGC, estas réplicas han tenido diversas magnitudes, destacándose dos superiores a 4 y diez que superaron los 3,5, con profundidades cercanas a los 10 kilómetros.

La entidad advirtió que podrían continuar ocurriendo réplicas debido a la energía liberada por el evento principal, aunque se espera que su frecuencia y magnitud disminuyan con el paso de los días.

Además, el Servicio Geológico Colombiano advirtió que aún podrían presentarse nuevas réplicas, como consecuencia de la liberación de energía generada por el sismo principal - crédito Servicio Geológico Colombiano

El SGC explicó que las réplicas son movimientos telúricos de menor intensidad que suelen seguir a un sismo principal en la misma zona. Este fenómeno es común en terremotos superficiales, es decir, aquellos cuya profundidad es menor a 30 kilómetros. La duración de las réplicas puede variar considerablemente, extendiéndose desde días hasta meses, ya que la energía liberada por el sismo principal continúa disipándose hasta que las áreas afectadas alcanzan un nuevo equilibrio.

Julio Fierro, director general del SGC, destacó la importancia de la construcción sismorresistente en el piedemonte llanero, una región conocida por su actividad sísmica. Fierro recordó que esta zona ha sido escenario de sismos históricos, como el ocurrido en 1917, así como de eventos más recientes, entre ellos el terremoto de enero de 1995 en Tauramena, que tuvo características similares al sismo actual. Otros eventos significativos incluyen los terremotos del 17 de agosto de 2023 y el 24 de mayo de 2008 en Quetame.

Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), resaltó la relevancia de implementar edificaciones sismorresistentes en el piedemonte llanero, una zona caracterizada por su alta actividad sísmica - crédito SGC

El SGC subrayó su compromiso con el monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. La Red Sismológica Nacional, operativa las 24 horas del día, cuenta con más de 200 estaciones distribuidas en todo el territorio colombiano. Esta red ha registrado cerca de 300.000 eventos sísmicos en sus tres décadas de funcionamiento. Los boletines informativos sobre sismos de magnitud y profundidad significativas se publican automáticamente en el sitio web y las redes sociales oficiales de la entidad, permitiendo mantener informada a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo.

Aunque el SGC recopila reportes de daños a través de su formulario ‘Sismo Sentido’, aclaró que no es la entidad encargada de atender directamente las afectaciones. La información recolectada se utiliza con fines de investigación, permitiendo estimar rápidamente los efectos de los sismos y facilitando la respuesta de los organismos de emergencia. A nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) es la entidad responsable de determinar y reportar los daños, así como de coordinar las acciones de atención.

En cuanto a las afectaciones reportadas, en Manizales y Pácora, en el departamento de Caldas, se registraron daños menores en infraestructuras. En la capital caldense, un ventanal del Concejo Municipal resultó afectado, lo que llevó a la Unidad de Gestión del Riesgo a inspeccionar el edificio para descartar otros daños.

En Manizales, uno de los ventanales del Concejo Municipal resultó averiado, lo que motivó la intervención de profesionales de la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes realizaron una inspección en la estructura para identificar otras posibles afectaciones - crédito Colombia Oscura

Según Diego Armando Rivera, director de la unidad en Manizales, no se han identificado problemas en la infraestructura vial, redes de servicios públicos, instituciones educativas ni hospitales.

“El sismo que sucedió en el piedemonte llanero se sintió en Manizales. Inmediatamente activamos el sistema de gestión del riesgo y no tenemos problemas en la infraestructura vial, redes de servicio público, instituciones educativas, hospitales, entre otros. Sin embargo, en el concejo hubo unos vidrios rotos, pero por fortuna, no hay heridos. Estamos haciendo la evaluación del edificio, pero no hay irregularidades”, explicó a Caracol Radio el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la capital del departamento de Caldas.

En Pácora, una vivienda presentó grietas, lo que obligó a evacuar preventivamente a sus habitantes. Paula Marcela Villamil, jefa de Gestión del Riesgo de Caldas, indicó al medio que continúan monitoreando posibles afectaciones en otros municipios.

En localidades como La Dorada, Riosucio y Supía, no se han reportado novedades relacionadas con el sismo. Según el SGC, el evento principal tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que explica su fuerte percepción en varias regiones del país. Además, se han registrado cinco réplicas adicionales en estas áreas.

El SGC reiteró su llamado a la calma y su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la actividad sísmica. La entidad también enfatizó la importancia de la preparación y la construcción adecuada en zonas de alta actividad sísmica, como el piedemonte llanero, para mitigar los riesgos asociados a futuros eventos telúricos.