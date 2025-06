“Ojalá el presidente pare el decretazo salvaje”: Angélica Lozano sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro

Tras la convocatoria realizada por Gustavo Petro para que sus ministros firmen el decreto sobre la consulta popular, la congresista Angélica Lozano manifestó su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno - crédito Colprensa - Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó este sábado 7 de junio que citó a su equipo ministerial con el propósito de rubricar el decreto para convocar una consulta popular, aunque el Congreso ya había desestimado esta petición el 14 de mayo. En un mensaje publicado en X, Petro se dirigió enfáticamente a los miembros de su gabinete: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”. De este modo, advirtió que no tolerará demoras en la expedición del documento que facilita la utilización de este mecanismo de participación directa.

Tras la convocatoria realizada por Gustavo Petro para que sus ministros firmen el decreto sobre la consulta popular, la congresista Angélica Lozano manifestó su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno. Lozano declaró: “Ojalá el presidente pare el decretazo salvaje”, refiriéndose al intento de avanzar con esta consulta pese a la negativa previa del Congreso.

La senadora Angélica Lozano amplió su crítica al decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca convocar una consulta popular, pese a que el Congreso ya negó esa posibilidad. A través de su cuenta en X, Lozano compartió columnas de opinión escritas por Yesid Reyes, Rodrigo Uprimny y Ramiro Bejarano, en las que se advierte sobre los riesgos jurídicos y políticos de insistir en esta vía sin sustento legal.

En su mensaje, la congresista sugirió que, si el presidente no escucha al Congreso, al menos atienda los argumentos de expertos que han advertido sobre las implicaciones de esta decisión.

“Ojalá el presidente @petrogustavo pare el decretazo salvaje. Si no quiere escucharnos a los congresistas, lea a Uprimny, Bejarano y Reyes desnudar el abuso de poder sin piso ni futuro distinto a exacerbar ánimos contra las Cortes cuando hagan su obvio trabajo: Anular el decretazo salvaje”, escribió en su mensaje la legisladora del Partido Alianza Verde por medio de su cuenta en la red social X.

A raíz del pronunciamiento de Angélica Lozano contra el decreto anunciado por el presidente Petro, la usuaria @lauravillap le respondió cuestionando la falta de avances en la agenda legislativa, en especial frente a la reforma laboral. En su mensaje, le recordó que quedan pocos días para el cierre de la legislatura y que temas clave siguen sin resolverse. “Faltan 12 días para terminar la legislatura y no se ha dado el 4to debate y la conciliación. ¿No iban a cumplirle a la gente?”, cuestionó la internauta.

Angélica Lozano respondió a la crítica de la usuaria @lauravillap explicando que la ponencia de la reforma laboral ya está preparada y tiene fecha en la agenda legislativa. No obstante, advirtió que la situación es incierta debido al estado de salud del senador Miguel Uribe tras el atentado que sufrió el 7 de junio. Según Lozano, el desarrollo de la próxima sesión del Congreso dependerá de factores imprevistos, como el ambiente político y la gravedad del momento.

“La ponencia está lista y agendada para mañana. Ojalá el presidente no haga decretazo para impedirlo.La realidad con un senador entre la vida y la muerte me hace prever que la plenaria de mañana es impredecible y posiblemente no se desarrolle. Ayer tiraron a matar a un senador, ¿sabía?”, dijo la senadora en respuesta al cuestionamiento de la usuaria de X.

Por otro lado, la senadora Lozano también se dirigió directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, para pedirle que detuviera la intención del Gobierno de avanzar con la consulta popular. En su mensaje, apeló a figuras del Pacto Histórico como Iván Cepeda y Clara López, y pidió moderación ante la creciente tensión institucional. “Ministro @AABenedetti paren ese plan que no le sirve al país.@IvanCepedaCast @ClaraLopezObre 🙏🏻Apaguemos el fuego”, comentó la congresista perteneciente a la Comisión Cuarta del Senado de la República.

Y es que, la declaración presidencial ocurrió en un contexto de alta controversia jurídica e institucional, luego de que el Ejecutivo decidiera seguir adelante con la convocatoria a través de un decreto, a pesar de la negativa del Congreso. Desde la Casa de Nariño se argumenta que el Legislativo no resolvió adecuadamente el recurso presentado, lo que, según el Gobierno, justifica la decisión de proceder por vía ejecutiva.