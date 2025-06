Juanse Quintero contó detalles de su matrimonio con Johanna Fadul: “Sin nada de toxicidad”

El actor habló sobre cómo han fortalecido su matrimonio - crédito @juansequintero/Instagram

Juan Sebastián Quintero, conocido como Juanse Quintero, destacó la importancia del apoyo mutuo en su matrimonio con la actriz Johanna Fadul, con quien está casado desde noviembre de 2015.

En una entrevista con Infobae Colombia, el actor, cantante y presentador compartió detalles sobre cómo han logrado mantener una relación sólida a lo largo de los años, incluso enfrentando momentos difíciles como la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, en 2016.

Quintero reflexionó sobre cómo él y Johanna se apoyan en sus proyectos individuales. Recordó que durante los ensayos para su actual espectáculo, Hombres a la plancha, estuvo ausente por más de dos meses, algo que su esposa entendió como parte del esfuerzo compartido por sus metas comunes.

El actor aseguró que las metas de ambos están sincronizadas y que celebran juntos cada triunfo individual - crédito @juansequintero/Instagram

“Durante más de dos meses yo tuve que estar ensayando y mi esposa me dijo: ‘Estuve dos meses sin marido, pero, mi amor, dale, que yo sé que estás trabajando por los dos’”, relató. Asimismo, mencionó que cuando Fadul participó en la serie Sin senos sí hay paraíso, prácticamente no la vio durante un año, pero ambos mantuvieron el enfoque en sus objetivos como pareja: “Yo no la vi como por un año. Pero estamos juntos y trabajando muy claro el punto hacia el que nos dirigimos”.

Quintero destacó que su relación se basa en el respeto, el amor y la sincronización de metas: “Se mantiene a lo largo de los años sabiendo, entendiendo cómo nos amamos, nos respetamos, nos sintonizamos con las mismas metas y lo que deseamos, y acompañándonos. Sus victorias son las mías, mis victorias son las de ella”.

También destacó que, a lo largo de los años, han aprendido a adaptarse a los cambios en sus carreras, apoyándose mutuamente en los momentos de éxito y en los desafíos: “Son ciclos. Cuando yo empecé, yo era el que estaba superbien. Después, de un momento a otro, ella tuvo un salto cuántico. Y ahora otra vez como que yo, ¡pa! (arriba). Entonces es lindo eso, entendemos que somos equipo. Entonces, ella me hace taquito, yo le hago taquito, y ahí vamos acompañándonos en el camino. Eso sí, haciéndolo lindo y sin nada de toxicidad".

“Queremos ser padres”: la pareja dejó en manos de Dios su deseo de ampliar la familia - crédito @juansequintero/Instagram

En cuanto a su presencia en redes sociales, el actor indicó que los videos de humor que realiza junto a su esposa han tenido una gran acogida entre sus seguidores. Aunque les gustaría producir más contenido, actualmente sus agendas no les permiten dedicarle tanto tiempo como quisieran: “Las redes nos han dado muchas cosas y, pues, cada vez queremos hacer más. Ese es un trabajo que nunca se acaba. Y me encanta grabar con ella, hacer cosas con ella. A las personas les gusta mucho. Quisiera que fuera más, pero ahorita no nos está dando el tiempo.

Sobre la posibilidad de ampliar su familia, Quintero reveló que ambos desean convertirse en padres, pero han decidido dejar este tema en manos del destino: “Queremos, pero ya resulta que es como cuando Diosito quiera, porque nosotros ya soltamos. Ya no nos toca a nosotros. Sí tenemos muchas ganas, deseamos ser padres”.

Durante la conversación con este medio, Quintero también habló sobre su participación en el proyecto musical Hombres a la Plancha, el cual considera un punto de consolidación en su carrera. Según relató, la experiencia de presentarse en vivo y recibir el entusiasmo del público ha sido inolvidable.

El artista considera este proyecto como una etapa clave en la que puede combinar actuación, canto y conexión en vivo con el público - crédito Teatro Nacional

“Estoy feliz (...) realizado. Siento que es un proyecto que, para mí, me está consolidando pues con todos los talentos que tengo (...) escuchar a la audiencia gritar: ‘¡Otra, otra!’, de verdad, es sorprendente. La reciprocidad, como cantamos aquí a grito herido, es sorprendente e inolvidable”, expresó.

La trayectoria de Juanse Quintero incluye destacadas participaciones en producciones como Francisco el Matemático y Padres e hijos, además de su labor como presentador en programas infantiles como Franja Metro y Play Zone. Su relación con Johanna Fadul ha sido un ejemplo de resiliencia y compromiso, fortalecida tanto por los momentos felices como por los desafíos que han enfrentado juntos.