Sacerdote en Caldas sería imputado en medio de investigación por una posible violación a un monaguillo que trató de quitarse la vida

El religioso habría utilizado su posición como sacerdote para acercarse al monaguillo - crédito Pexels

Un sacerdote en Caldas es investigado por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Esta investigación se dio luego de la denuncia de un exmonaguillo que relató que los hechos habrían ocurrido en 2006, cuando tenía menos de 14 años y era parte del grupo de monaguillos de la iglesia del municipio.

A raíz de este caso que volvió a tomar relevancia en el departamento ubicado en el Eje Cafetero, el diario La Patria reveló el jueves 5 de junio de 2025 que la Fiscalía General de la Nación intentó precluir el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El testimonio que tiene enredado a sacerdote en Caldas: qué dijo el monaguillo en ese entonces

Según el testimonio entregado a la Fiscalía en 2022, el sacerdote habría trasladado su aposento al primer piso de la casa cural.

“Él era el encargado del grupo de monaguillos. Empezó a ganarse mi confianza”, inició con su relato el menor, que deja a la vista un modus operandi similar a los que se han conocido en otros casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia católica, y es valerse de su posición de poder.

“Los monaguillos frecuentábamos su habitación, que se encontraba en el primer piso de la casa cural. Un día, no recuerdo la fecha exacta, pero sí tengo la certeza de que era menor de 14 años, el sacerdote me invitó a la parte de atrás de la habitación, me dijo que me acostara en la cama y luego él se acostó conmigo”, siguió con su narración de los hechos el joven.

Después de todo esto “me dijo que teníamos que irnos para misa”, cerró el monaguillo en su declaración a las autoridades ese momento.

La Fiscalía solicitó la preclusión del caso el 26 de agosto de 2024 ante el juzgado del municipio, pero el 19 de noviembre de ese año la solicitud fue negada.

Luego en segunda instancia, el Tribunal Superior de Manizales se abstuvo de pronunciarse indicando que la defensa carecía de legitimidad para apelar, dado que el proceso aún se encontraba en etapa de investigación y solo la Fiscalía podía solicitar ese recurso.

El sacerdote fue suspendido de sus funciones en agosto de 2022 y meses después, en noviembre, el menor intentó quitarse la vida tras conocerse la determinación al finalizar la denuncia.

El proceso penal sigue abierto a la espera de nuevas decisiones judiciales, y en el circulo más cercano del menor se espera que las autoridades no dejen el caso impune y se logre hacer justicia.