Mujer es sentenciada a 42 años de cárcel por la desaparición de su hijo: Jhosuar David Mejía sigue sin ser localizado

Angélica María Gil Blanco fue condenada a 42 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en la desaparición de su hijo, Jhosuar David Mejía, de 5 años, ocurrida en mayo de 2024.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el menor continúa desaparecido, y las pruebas presentadas durante el proceso judicial fueron determinantes para que un juez dictara la sentencia por el delito de desaparición forzada agravada.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se desarrollaron el 12 de mayo de 2024 en el barrio Nuevo Milenio, en Valledupar, departamento del Cesar, donde el niño vivía con sus abuelos. Ese día, Gil Blanco llegó a la residencia y se llevó al menor.

Posteriormente, organizó un encuentro con su pareja sentimental y salió con el niño hacia un destino desconocido. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para obtener información sobre el paradero del menor, la madre nunca colaboró ni proporcionó datos que ayudaran a localizarlo.

Así empezó la investigación

La investigación, que comenzó tras la desaparición de Jhosuar David, incluyó pruebas clave que incriminaron a Gil Blanco. Entre ellas, un video que muestra cómo la mujer salió de la casa con el niño, se subió con él a una motocicleta y, tras recorrer algunos metros, lo dejó en una esquina de un barrio de Valledupar. Este material audiovisual, junto con otros elementos recolectados por los investigadores, fue fundamental para sustentar la acusación en su contra.

El 21 de junio de 2024, Gil Blanco fue detenida en el municipio de La Paz, también en el departamento del Cesar. Desde entonces, permanece recluida en la cárcel de Valledupar, donde cumplirá la condena impuesta. Según detalló la Fiscalía, antes de este fallo, ya había sido condenada otra mujer involucrada en el caso, que habría viajado con el niño tras su desaparición.

A pesar de los avances judiciales, el paradero de Jhosuar David Mejía sigue siendo desconocido. La Fiscalía trabaja en el caso para esclarecer completamente los hechos y dar con la ubicación del niño, mientras que la condena a Gil Blanco de 42 años de cárcel, representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.

El video, una prueba contundente

De acuerdo con la grabación en manos de las autoridades, la mujer en cuestión fue la última persona con la que el niño habría estado antes de desaparecer. Pues, fue captada transportando al niño en una motocicleta. Según reveló la hoy condenada en una conversación con El Pilón, ella se encontraba en Valledupar haciendo unas compras con su pareja y luego se dirigió a la casa de sus padres. Allí, recogió al menor para darle un recorrido.

“Cuando estábamos en el parque pasó un niño que nunca había visto y le di 200 pesos para que me hiciera el favor de comprarme en la tienda una gaseosa y una papa. Cuando el niño viene de hacer el mandado, mi pareja me llama para decirme que me apure porque teníamos que entregar la moto que era prestada. En ese momento yo me monto en la moto y llegó hasta la esquina que está antes de la casa y nuevamente lo dejo. Ese fue mi error, dejarlo ahí”, indicó en su momento la mujer en la entrevista.

No obstante, en diálogo con el medio afirmó que no nunca estuvo involucrada en la desaparición de su hijo. Por el contrario, llegó a señalar como presunto responsable al padre del menor de edad, identificado como José Mariano Mejía. A lo que el padre del niño respondió en aquel momento, que no se había visto con el niño el día de su desaparición porque Gil Blanco nunca se lo entregó.