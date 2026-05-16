Colombia

Incautaron más de 21 kilos de marihuana ocultos en latas de fríjoles: la encomienda fue encontrada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El uso de latas de fríjoles para camuflar la droga evidencia la constante innovación de las redes de narcotráfico en sus intentos por evadir los controles de las autoridades

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El video muestra una operación de incautación de estupefacientes realizada por la Policía Nacional en Bogotá. Un oficial uniformado, usando guantes, abre las latas y extrae paquetes negros que contienen la sustancia. Este material es parte de una incautación de más de 21 kilogramos de marihuana transportados ocultos en una encomienda - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo reciente en la capital de Colombia dejó al descubierto un nuevo método para el transporte de drogas: más de 21 kilogramos de marihuana fueron hallados ocultos dentro de latas de fríjoles. El decomiso se produjo tras la inspección de una encomienda que había salido desde Cali con destino a Soacha.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto y el canino antinarcóticos Jeico, que detectó la presencia de sustancias ilícitas durante los controles rutinarios en las bodegas de envíos nacionales.

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En la inspección, los policías abrieron varias latas de alimentos y encontraron 94 paquetes cilíndricos envueltos en vinipel. El contenido totalizó 21.570 gramos de marihuana. El estupefaciente fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que las investigaciones siguen en marcha para identificar a quienes orquestaron el envío.

El uso de latas de fríjoles para camuflar la droga evidencia la constante innovación de las redes de narcotráfico en sus intentos por evadir los controles de las autoridades. La encomienda interceptada buscaba pasar desapercibida entre cientos de paquetes que a diario se movilizan desde diferentes regiones del país.

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La Policía Nacional enfatizó su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, recordando a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa. Los canales oficiales, como la línea 123, permanecen habilitados para recibir información que permita fortalecer la seguridad y la convivencia en Bogotá y el resto del territorio nacional.

Un operativo reciente en la capital de Colombia dejó al descubierto un nuevo método para el transporte de drogas: más de 21 kilogramos de marihuana fueron hallados ocultos dentro de latas de fríjoles - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Un operativo reciente en la capital de Colombia dejó al descubierto un nuevo método para el transporte de drogas: más de 21 kilogramos de marihuana fueron hallados ocultos dentro de latas de fríjoles - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Incautan cocaína que iba en un cargamento de flores en El Dorado

El decomiso de clorhidrato de cocaína en el principal aeropuerto de Bogotá dejó al descubierto la creatividad criminal detrás de los nuevos métodos de ocultamiento. La Policía Nacional de Colombia interceptó un cargamento camuflado en flores y otro en productos químicos, frustrando así la salida de la droga hacia destinos nacionales e internacionales.

Las autoridades incautaron 71 kilos de la sustancia ilícita durante una inspección realizada el 21 de marzo de 2026. El alijo, destinado a Estambul, estaba oculto en un lote de 1.030 tallos de flor, que habían sido sustituidos por estructuras plásticas especialmente diseñadas para esconder la droga.

La operación policial se apoyó en la labor de un perro antinarcóticos que localizó los compartimentos ocultos antes del embarque internacional. El hallazgo evitó la circulación de más de 177.000 dosis, según reportaron los responsables del operativo, quienes subrayaron el impacto directo en la cadena global del narcotráfico.

La Policía Nacional de Colombia, con la ayuda crucial de un perro antinarcóticos, descubrió un cargamento de cocaína ingeniosamente oculto dentro de los tallos de rosas destinadas a la exportación - crédito @DirectorPolicia/X

El 21 de marzo de 2026, la Policía Nacional de Colombia decomisó dos cargamentos de cocaína en el Aeropuerto El Dorado: uno camuflado en flores para exportación hacia Estambul y otro en envases de impermeabilizante con destino a San Andrés. Ambos operativos impidieron que la droga llegara a su destino y expusieron la sofisticación de las redes de tráfico en los principales terminales aéreos del país.

El mayor Jhonatan Quintero, subcomandante de la Estación de Policía Aeropuerto, explicó que la sustancia, con “contextura arenosa”, fue encontrada en 76 recipientes plásticos simulando ser impermeabilizante.

“La modalidad utilizada, de igual manera, por este tipo de personas con el fin de transportar estas sustancias hacia destinos nacionales o internacionales, es de destacar, dado que lo intentan camuflar en algunos agentes químicos o en algunos recipientes, los cuales no son detectados de forma preliminar”, afirmó Quintero ante la prensa.

Un canino policial, identificado como París, fue clave en el hallazgo al alertar durante un registro rutinario en las bodegas de envíos. Las autoridades celebraron el resultado: “Delincuentes pretendían ocultar cocaína en frascos de impermeabilizante para evadir los controles en El Dorado, pero no pudieron con el gran olfato de París”, destacaron en sus canales oficiales.

Oficiales de policía colombianos en un almacén oscuro con pilas de paquetes de drogas. Una mesa con dinero, balanzas, teléfonos y laptops. Un mapa de Sudamérica en la pared.
El 21 de marzo de 2026, la Policía Nacional de Colombia decomisó dos cargamentos de cocaína en el Aeropuerto El Dorado: uno camuflado en flores para exportación hacia Estambul y otro en envases de impermeabilizante con destino a San Andrés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía enfatizó que estos procedimientos reflejan cómo las organizaciones criminales han sofisticado sus estrategias de ocultamiento, reemplazando métodos tradicionales por técnicas diseñadas para pasar desapercibidas entre mercancía común. Los agentes sostienen que la vigilancia debe fortalecerse continuamente para contrarrestar la evolución de los métodos empleados por los traficantes.

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