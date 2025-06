Esto dijo Jhonny Rivera sobre la posibilidad de una colaboración musical con Maluma: “Él me buscó a mí para que grabáramos”

Rivera no es ajeno a las colaboraciones con artistas de otros géneros - crédito @jhonnyrivera / @maluma / IG

El cantante Jhonny Rivera, reconocido como uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia, generó un amplio debate en redes sociales tras hablar sobre la posibilidad de colaborar con el artista urbano Maluma.

Rivera, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria musical, abordó este tema en una interacción con sus seguidores en Instagram, donde acumula 3,7 millones de seguidores.

Según explicó, unir los géneros de música popular y urbana no es una tarea sencilla, especialmente en el caso del intérprete de Hawái.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Rivera expresó que, aunque muchos de sus fanáticos desean ver una colaboración con el “Pretty Boy”, considera que no sería fácil lograrlo. “Falta con Maluma, pero casar esos dos géneros es muy difícil, no es fácil. Con Andy sí, pero porque él tiene raíces populares, porque empezó cantando popular; pero en el caso de Maluma no, él no estaría cómodo”, afirmó el cantante. Estas declaraciones despertaron el interés de sus seguidores, que comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambos artistas unan fuerzas en el futuro.

Un cantante con múltiples colaboraciones musicales

Rivera no es ajeno a las colaboraciones con artistas de otros géneros. A lo largo de su carrera, ha trabajado con figuras destacadas de la música popular como Luis Alfonso, Sebastián Ayala, Ciro Quiñones, Darío Gómez, Jessi Uribe y su pareja, Jenny López. Además, incursionó en el ámbito urbano, colaborando con artistas como su hijo, Andy Rivera, y el reguetonero J Balvin.

Este último participó en la canción Mi único tesoro, un tema que combinaba elementos tropicales y urbanos. Sin embargo, según reveló Rivera en una entrevista con la emisora Mix, la canción fue retirada de las plataformas debido a la recepción mixta por parte del público urbano.

“Es un tropical con parte urbana. (...) Esa canción gustó mucho para esa época, pero yo dejé de promocionarla porque al público urbano no le gustó esa versión. (...) Yo por pena con J Balvin, yo decidí bajarla para que no se sintiera incómodo. Yo no fui el que lo busqué, él me buscó a mí para que grabáramos”, explicó Rivera durante la entrevista. Este gesto demuestra la importancia que el cantante otorga a la comodidad y percepción de sus colaboradores, lo que podría influir en su decisión de no buscar activamente una colaboración con Maluma.

Conexión musical y familiar con su hijo

Por otro lado, Rivera destacó que trabajar con su hijo, Andy Rivera, resulta más natural debido a las raíces populares de este último. Andy comenzó su carrera interpretando música popular antes de incursionar en el reguetón, lo que facilita la fusión de ambos estilos. Esta conexión familiar y musical ha permitido que padre e hijo compartan proyectos en el pasado, consolidando su relación tanto en el ámbito personal como profesional.

La posibilidad de una colaboración entre Jhonny Rivera y Maluma sigue siendo incierta, pero el interés del público por ver a estos dos artistas colombianos juntos en un proyecto musical no deja de crecer. Mientras tanto, Rivera continúa destacándose como una figura clave en la música popular, manteniendo su relevancia a través de colaboraciones estratégicas y una conexión cercana con sus seguidores.

Pidió matrimonio en pleno concierto

En medio de un concierto multitudinario en el Movistar Arena, con una audiencia de aproximadamente 14.000 personas, el cantante Jhonny Rivera sorprendió a su pareja, la también artista Jenny López, con una propuesta de matrimonio que ella describió como completamente inesperada.

Según relató López a través de sus redes sociales, el momento ocurrió tras interpretar juntos la canción Culpables, cuando Rivera rompió con el guion del espectáculo para dirigirse al público y, finalmente, pedirle matrimonio. Este evento marcó un nuevo capítulo en la relación de la pareja, que ha sido objeto de atención tanto por su diferencia de edad como por su creciente popularidad.

La propuesta tuvo lugar durante la primera fecha del concierto de Rivera en el Movistar Arena, un evento que logró agotar todas las entradas. López, de 22 años, explicó que no tenía idea de lo que estaba planeando su pareja, de 51 años, y que el momento la tomó completamente por sorpresa.