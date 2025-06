Luisa Fernanda W puso a prueba a sus hijos y dejó ver cómo reaccionan a las órdenes de los papás: tuvo más de 3.000 comentarios

Hijos de Luisa Fernanda W enamoraron las redes sociales con reacción a órdenes de sus papás - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W compartió un video en sus perfiles de Instagram y Tiktok en el que dejó ver cómo se portan sus hijos sin la supervisión de un adulto cercano, especialmente cuando ella y Pipe Bueno les dan una indicación.

De acuerdo con las imágenes, los pequeños, principalmente el mayor, Máximo, entiende de inmediato que se trata de la creación de un contenido que están haciendo sus papás, por ende toma una actitud especial para la grabación que se publicará en las redes sociales.

En el clip se evidencia que Máximo reconoce que este tipo de trabajo es común en su casa y actúa de la mejor manera posible, así como también le da instrucciones a su hermanito menor, Domenic, para que él también lleve a cabo la acción correctamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La idea era cumplir el reto viral de las plataformas digitales en el que los papás ponen a prueba a sus hijos dejándoles unos dulces a su vista y alcance, pero indicándoles que no se los pueden comer aún, sino que deben esperar a que ellos regresen, pues los ponen sobre una superficie, les dan la instrucción y deben retirarse del lugar.

La pareja de celebridades despidieron el año 2023 junto a su familia en un derroche de amor - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

Este ejercicio es para comprobar si tienen paciencia, si les obedecen, si se comportan adecuadamente, si acatan las órdenes y, también, para ver su reacción en medio de presión de la grabación, lo que les dijeron sus padres y las ganas de probar el postre.

“Niños, miren, aquí tenemos estos dulces para ustedes, pero no se los pueden comer hasta que regresemos. Vamos a estar afuera”, les dice Luisa Fernanda W.

“No se los pueden comer hasta que el papá o la mamá les digan que sí se los pueden comer, ¿ok?“, indicó Pipe Bueno.

Seguido a esto, el cantante de música popular les vuelve a explicar lo que deben hacer y les pregunta de manera individual si les quedó clara la indicación, así que cada uno de ellos asiente con la cabeza, pero el mayor expresa que entonces le parece mejor que dejen los dulces en otro lado y no ahí frente a sus ojos ni a los de nadie más que se los pueda comer, pero Pipe y Luisa les insisten que no, que debe ser de esa manera en como les están informando.

Después en la grabación se ve que los niños quedan solos en el mesón de la cocina, mientras que el resto de la familia se sale como al patio de la casa, durante el tiempo de espera interactúan entre ellos, siempre Máximo diciéndole a Domenic que tenga paciencia y que espere a que lleguen sus papás para poder comerse el dulce.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno probaron la paciencia y obediencia de sus hijos con un reto que enterneció en las redes sociales - crédito @luisafernandaw/TikTok

“¿Puedes esperar?“, le pregunta Máximo al pequeño Domenic, a lo que el menor de la casa asegura que sí.

Los niños terminando hablando cosas de hermanos, como que se compraron zapatos y los accesorios que les agregaron, luego Domenic trata de acercarse al productor y le dice a su hermano mayor son señas que en silencio y sin decirle a nadie se dé cuenta se lo pueden comer, pero el niño continúa en su posición y le indica que no, que deben obedecer.

Después hay un momento que enterneció a los internautas y fue cuando Domenic se quita una calcomanía de uno de sus zapatos y la tira al suelo, pues esto desató un regaño de Máximo explicándole que eso no se debe hacer y que debe arrojarlo a la basura, no al suelo, pero que como no se pueden mover, pues ya deben esperar para ir a recogerlo.

Finalmente, aparecen Luisa y Pipe preguntándoles sobre cómo les fue con el reto y ambos aseguran que hicieron caso y que no se comieron el dulce, así que los papás los felicitan y les dan autorización para probarlo. Acto seguido, los pequeños cogen el producto y lo disfrutan, mientras se dan abrazos y besos entre ellos.