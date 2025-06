Norma Nivia aclaró si ya se vio con Mateo Varela y le hizo una promesa a sus seguidores

La pareja está a la espera de verse nuevamente, pues la actriz no pudo volver a la casa como jefa de campaña - crédito Norma Nivia / Instagram

La reconocida actriz Norma Nivia utilizó sus redes sociales para aclarar la situación actual de su relación con Mateo Varela, luego de la eliminación del modelo de La casa de los famosos Colombia durante el domingo 1 de junio de 2025. En medio de la expectativa generada entre sus seguidores, la tolimense explicó que aún no ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su pareja, que permanece ocupado con compromisos mediáticos tras su salida del programa.

La noticia fue confirmada a través de una serie de videos publicados en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, donde abordó directamente las dudas de sus seguidores sobre el esperado reencuentro, pues muchos esperaban verlos juntos tan pronto se diera su salida.

Sin embargo, Norma Nivia decidió poner fin a las especulaciones que circulaban en torno a su posible encuentro con Mateo Varela, pues compartió con sus seguidores la razón por la cual no ha podido ver a Varela desde su eliminación: “No nos hemos visto, no hemos hablado. Él todavía está aislado, porque está en este tema de la gira de medio que tiene que hacer”, explicó Nivia en uno de los videos.

Cabe mencionar que el modelo se ha visto obligado a cumplir con una apretada agenda de entrevistas y apariciones en diferentes medios de comunicación, tal cual como ha ocurrido con todos los participantes, lo que ha dificultado cualquier encuentro personal con la famosa, cuya relación surgió dentro del reality, lo que ha incrementado el interés de los seguidores por conocer detalles sobre su evolución fuera de cámaras.

La promesa de Norma Nivia

La actriz se mostró comprometida con sus seguidores - crédito Norma Nivia / Instagram

En sus declaraciones, la actriz también se dirigió a aquellos que han seguido de cerca su historia con Varela, asegurando que tiene la intención de compartir el momento de su reencuentro: “Prometo tratar de grabar ese reencuentro para mostrarlo, a menos que sea una sorpresa, pero yo sí estoy tratando de que me avisen”, afirmó la actriz. Esta promesa generó expectativas entre los seguidores, que esperan ver el desarrollo de la relación en un contexto diferente al del programa televisivo.

Con la repercusión de la relación, se demuestra que la dinámica del programa, basada en la convivencia y la exposición constante ante las cámaras, deja una huella entre los participantes, pues permitió que los dos desarrollaran un vínculo que trascendió el formato televisivo.

En sus publicaciones a través de Instagram, Norma Nivia se ha mostrado abierta a compartir detalles de su vida personal con sus nuevos seguidores, aunque también dejó claro que algunos aspectos podrían mantenerse en privado si así lo considera necesario, aunque dejó abierta la posibilidad de que el esperado encuentro pueda compartirse públicamente.

Llama la atención que Mateo Varela, también conocido como Peluche, ha dicho en varias oportunidades que en cuanto tenga la oportunidad espera estar a solas con la famosa para consumar su amor, por lo que le pidió esperarlo con dos botellas de vino, lo que emociona a aquellos que han seguido su historia desde el inicio.

La pareja sigue llamando la atención - crédito cortesía Canal RCN

Y es que la participación de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, por lo que los seguidores han expresado su interés por conocer el desenlace de la relación que ganó bastantes seguidores y que es conocida como Norteo.

Pese a que la actriz no logró entrar a ser la jefe de campaña de su compañero en su carrera por la final, debido a que fue eliminado, sus publicaciones siguen siendo tendencia, pues muchos están a la espera de este reencuentro.